Описание

Age of War 2 (Мод, Unlocked) - Вам предоставляется пройти целых 7 временных эпох, в которых вы сможете найти самых разных солдат для сражений. Создайте собственную армию со своими военными, динозаврами, людьми, роботами.

Получайте большое количество достижений и прокачивайтесь, у вас появится возможность улучшать оружие своих солдат и тяжёлую технику.

Сыграйте против десяти уникальных генералов, которые имеют собственную тактику ведения сражений, улучшитесь и развивайтесь, что-бы победить всех.