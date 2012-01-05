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Age of War 2 (Мод, Unlocked)

Age of War 2 (Мод, Unlocked) 1.8.0

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Версия:
1.8.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Max Games Studios
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 43 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 278
Скриншоты
Описание

Age of War 2 (Мод, Unlocked) - Вам предоставляется пройти целых 7 временных эпох, в которых вы сможете найти самых разных солдат для сражений. Создайте собственную армию со своими военными, динозаврами, людьми, роботами.

Получайте большое количество достижений и прокачивайтесь, у вас появится возможность улучшать оружие своих солдат и тяжёлую технику.

Сыграйте против десяти уникальных генералов, которые имеют собственную тактику ведения сражений, улучшитесь и развивайтесь, что-бы победить всех.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Age of War 2 (Мод, Unlocked) 43 Мб Ссылка 2 43 Мб

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