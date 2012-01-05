Версия:
1.8.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Max Games Studios
Обновлено:
Сегодня, 16:56
Возраст:
Требуется места:
≈ 43 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 278
Описание
Age of War 2 (Мод, Unlocked) - Вам предоставляется пройти целых 7 временных эпох, в которых вы сможете найти самых разных солдат для сражений. Создайте собственную армию со своими военными, динозаврами, людьми, роботами.
Получайте большое количество достижений и прокачивайтесь, у вас появится возможность улучшать оружие своих солдат и тяжёлую технику.
Сыграйте против десяти уникальных генералов, которые имеют собственную тактику ведения сражений, улучшитесь и развивайтесь, что-бы победить всех.
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