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Реактор - магнат энергии (Мод, Много денег)

Реактор - магнат энергии (Мод, Много денег) 1.72.61

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Версия:
1.72.61
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
RSGapps - Idle Tycoon Games
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 20:58
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 31 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
16 802
Скриншоты
Описание

Поднимите свою стратегию магната на новый уровень. Будущее уже здесь, и вы можете быть первым, кто будет управлять панорамой. Постройте собственную империю, контролируйте ее развитие и балансируйте экономику города в 3D.


Поднимите армию дронов и вертолетов, управляйте фабрикой, исследуйте, стройте и торгуйте! Reactor — обширная стратегия с отличным геймплеем. Получите Reactor сегодня, чтобы построить свой самый прибыльный бизнес! Не упустите эту возможность, пока она есть, скачайте Reactor прямо сейчас!


Реактор - магнат энергии (Мод, Много денег) - Станьте самым настоящим промышленным магнатом, управляйте собственной компанией, которая будет заниматься энергетическим сектором. Постепенно развивайтесь и расширяйте свою империю, найдите лучшую стратегию развития и дохода.

Стройте много электростанций и вырабатывайте энергию, которую можно будет продать за хорошие деньги.

Реактор - это просто идеальный симулятор по заработку.


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 Теги темы: Много денег, Экономические

Скачать Реактор - магнат энергии (Мод, Много денег) v1.72.61 MOD APK

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Скачать Реактор - магнат энергии (Мод, Много денег) 31 Мб Ссылка 2 31 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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