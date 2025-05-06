Описание

Поднимите свою стратегию магната на новый уровень. Будущее уже здесь, и вы можете быть первым, кто будет управлять панорамой. Постройте собственную империю, контролируйте ее развитие и балансируйте экономику города в 3D.





Поднимите армию дронов и вертолетов, управляйте фабрикой, исследуйте, стройте и торгуйте! Reactor — обширная стратегия с отличным геймплеем. Получите Reactor сегодня, чтобы построить свой самый прибыльный бизнес! Не упустите эту возможность, пока она есть, скачайте Reactor прямо сейчас!





Реактор - магнат энергии (Мод, Много денег) - Станьте самым настоящим промышленным магнатом, управляйте собственной компанией, которая будет заниматься энергетическим сектором. Постепенно развивайтесь и расширяйте свою империю, найдите лучшую стратегию развития и дохода.

Стройте много электростанций и вырабатывайте энергию, которую можно будет продать за хорошие деньги.

Реактор - это просто идеальный симулятор по заработку.