Реактор - магнат энергии (Мод, Много денег) 1.72.61
Поднимите свою стратегию магната на новый уровень. Будущее уже здесь, и вы можете быть первым, кто будет управлять панорамой. Постройте собственную империю, контролируйте ее развитие и балансируйте экономику города в 3D.
Поднимите армию дронов и вертолетов, управляйте фабрикой, исследуйте, стройте и торгуйте! Reactor — обширная стратегия с отличным геймплеем. Получите Reactor сегодня, чтобы построить свой самый прибыльный бизнес! Не упустите эту возможность, пока она есть, скачайте Reactor прямо сейчас!
Реактор - магнат энергии (Мод, Много денег) - Станьте самым настоящим промышленным магнатом, управляйте собственной компанией, которая будет заниматься энергетическим сектором. Постепенно развивайтесь и расширяйте свою империю, найдите лучшую стратегию развития и дохода.
Стройте много электростанций и вырабатывайте энергию, которую можно будет продать за хорошие деньги.
Реактор - это просто идеальный симулятор по заработку.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.