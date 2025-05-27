Описание

Lapse: A Forgotten Future — это захватывающая текстовая стратегическая игра, в которой вы в роли коронованного правителя постапокалиптической страны ставите перед собой задачу восстановления своего государства. Игра погружает в мрачный мир, где каждое ваше решение может привести к различным последствиям, от восстановления порядка до полного хаоса. После глобального конфликта, который оставил вашу нацию в руинах, вам предстоит не просто восстановить прежнее величие, но и обеспечить будущее без повторения прошлых ошибок.





В Lapse: A Forgotten Future, игрокам необходимо управлять различными аспектами государственной деятельности: экономикой, внутренней и внешней политикой, социальными вопросами и обороной. Каждый выбор, будь то ответ на запросы подчинённых или крупные политические решения, влияет на динамику и стабильность в стране. Игра предлагает сложные моральные дилеммы и стратегическое планирование, требующие от игрока проницательности и способности к предвидению последствий своих действий.