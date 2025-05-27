Lapse: Забытое будущее (Мод, Много денег) 2.2.2
Lapse: A Forgotten Future — это захватывающая текстовая стратегическая игра, в которой вы в роли коронованного правителя постапокалиптической страны ставите перед собой задачу восстановления своего государства. Игра погружает в мрачный мир, где каждое ваше решение может привести к различным последствиям, от восстановления порядка до полного хаоса. После глобального конфликта, который оставил вашу нацию в руинах, вам предстоит не просто восстановить прежнее величие, но и обеспечить будущее без повторения прошлых ошибок.
В Lapse: A Forgotten Future, игрокам необходимо управлять различными аспектами государственной деятельности: экономикой, внутренней и внешней политикой, социальными вопросами и обороной. Каждый выбор, будь то ответ на запросы подчинённых или крупные политические решения, влияет на динамику и стабильность в стране. Игра предлагает сложные моральные дилеммы и стратегическое планирование, требующие от игрока проницательности и способности к предвидению последствий своих действий.
Много денег
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.