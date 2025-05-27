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Lapse: Забытое будущее (Мод, Много денег)

Lapse: Забытое будущее (Мод, Много денег) 2.2.2

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Версия:
2.2.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Cornago Stefano
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:07
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14 873
Скриншоты
Описание

Lapse: A Forgotten Future — это захватывающая текстовая стратегическая игра, в которой вы в роли коронованного правителя постапокалиптической страны ставите перед собой задачу восстановления своего государства. Игра погружает в мрачный мир, где каждое ваше решение может привести к различным последствиям, от восстановления порядка до полного хаоса. После глобального конфликта, который оставил вашу нацию в руинах, вам предстоит не просто восстановить прежнее величие, но и обеспечить будущее без повторения прошлых ошибок.


В Lapse: A Forgotten Future, игрокам необходимо управлять различными аспектами государственной деятельности: экономикой, внутренней и внешней политикой, социальными вопросами и обороной. Каждый выбор, будь то ответ на запросы подчинённых или крупные политические решения, влияет на динамику и стабильность в стране. Игра предлагает сложные моральные дилеммы и стратегическое планирование, требующие от игрока проницательности и способности к предвидению последствий своих действий.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Lapse: Забытое будущее (Мод, Много денег) v2.2.2 MOD APK

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Скачать Lapse: Забытое будущее (Мод, Много денег) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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