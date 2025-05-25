Guncho (Мод, Unlocked) 1.1
Тактический вестерн-рогалик с пошаговыми дуэлями и апгрейдом пуль
Guncho — это однопользовательская тактическая игра в духе Вестерна и рогалика, где каждое движение — на вес золота. Ты играешь за одинокого стрелка, пробивающегося через случайно сгенерированные уровни, полные бандитов, ловушек и дуэлей. Каждые пять минут — это шаг, выстрел, позиционирование и выбор: рискнуть, отступить или выстрелить первым.
Тебя ждёт уникальная механика стрельбы с расчётом позиции, улучшения пуль, езда на осле и встреча с финальным боссом в конце каждого забега. Накапливай навыки, адаптируй тактику и стремись к званию лучшего стрелка Дикого Запада. Guncho — это не просто рогалик с револьвером, а умный бой за выживание, где важна каждая клетка поля. Тебе хватит точности и храбрости, чтобы дойти до конца?
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Запомни▶
Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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