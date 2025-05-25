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Guncho (Мод, Unlocked)

Guncho (Мод, Unlocked) 1.1

Тактический вестерн-рогалик с пошаговыми дуэлями и апгрейдом пуль
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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Arnold Rauers
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:25
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Guncho — это однопользовательская тактическая игра в духе Вестерна и рогалика, где каждое движение — на вес золота. Ты играешь за одинокого стрелка, пробивающегося через случайно сгенерированные уровни, полные бандитов, ловушек и дуэлей. Каждые пять минут — это шаг, выстрел, позиционирование и выбор: рискнуть, отступить или выстрелить первым.


Тебя ждёт уникальная механика стрельбы с расчётом позиции, улучшения пуль, езда на осле и встреча с финальным боссом в конце каждого забега. Накапливай навыки, адаптируй тактику и стремись к званию лучшего стрелка Дикого Запада. Guncho — это не просто рогалик с револьвером, а умный бой за выживание, где важна каждая клетка поля. Тебе хватит точности и храбрости, чтобы дойти до конца?


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Guncho (Мод, Unlocked) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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