Описание

Guncho — это однопользовательская тактическая игра в духе Вестерна и рогалика, где каждое движение — на вес золота. Ты играешь за одинокого стрелка, пробивающегося через случайно сгенерированные уровни, полные бандитов, ловушек и дуэлей. Каждые пять минут — это шаг, выстрел, позиционирование и выбор: рискнуть, отступить или выстрелить первым.





Тебя ждёт уникальная механика стрельбы с расчётом позиции, улучшения пуль, езда на осле и встреча с финальным боссом в конце каждого забега. Накапливай навыки, адаптируй тактику и стремись к званию лучшего стрелка Дикого Запада. Guncho — это не просто рогалик с револьвером, а умный бой за выживание, где важна каждая клетка поля. Тебе хватит точности и храбрости, чтобы дойти до конца?