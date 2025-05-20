Palmon: Survival (Мод Меню) 0.4.30
Поймай, приручи и выживай в мире, полном загадочных палмонов
Palmon: Survival — это приключенческая игра с элементами выживания, ловли существ и обустройства базы. Каждые 5 минут ты исследуешь новые территории, ловишь уникальных палмонов и используешь их способности в быту и в бою. От костра до электростанции — всё работает благодаря зверькам, которых ты приручил. Чем редче палмон, тем полезнее он в битвах и строительстве.
В Palmon: Survival сочетаются открытый мир, приручение существ и развитие своей базы с помощью палмонов. Исследуй земли Палантиды, раскрывай тайны, сражайся с браконьерами и строй настоящий дом в диком мире. Каждый палмон может стать рабочим, бойцом или помощником в хозяйстве — и только ты решаешь, как их использовать. Работает офлайн, не требует спешки и идеально подходит для тех, кто хочет выживать с фантазией. Готов стать мастером палмонов? Тогда приключение начинается!
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Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.