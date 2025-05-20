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Palmon: Survival (Мод Меню)

Palmon: Survival (Мод Меню) 0.4.30

Поймай, приручи и выживай в мире, полном загадочных палмонов
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Версия:
0.4.30
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
LILITH TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 12:44
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 750 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Palmon: Survival — это приключенческая игра с элементами выживания, ловли существ и обустройства базы. Каждые 5 минут ты исследуешь новые территории, ловишь уникальных палмонов и используешь их способности в быту и в бою. От костра до электростанции — всё работает благодаря зверькам, которых ты приручил. Чем редче палмон, тем полезнее он в битвах и строительстве.


В Palmon: Survival сочетаются открытый мир, приручение существ и развитие своей базы с помощью палмонов. Исследуй земли Палантиды, раскрывай тайны, сражайся с браконьерами и строй настоящий дом в диком мире. Каждый палмон может стать рабочим, бойцом или помощником в хозяйстве — и только ты решаешь, как их использовать. Работает офлайн, не требует спешки и идеально подходит для тех, кто хочет выживать с фантазией. Готов стать мастером палмонов? Тогда приключение начинается!


Информация о модах

Меню Мод

Скорость игры

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Palmon: Survival (Мод Меню) v0.4.30 MOD APK

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Скачать Palmon: Survival (Мод Меню) 750 Мб Ссылка 2 750 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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