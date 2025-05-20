Описание

Palmon: Survival — это приключенческая игра с элементами выживания, ловли существ и обустройства базы. Каждые 5 минут ты исследуешь новые территории, ловишь уникальных палмонов и используешь их способности в быту и в бою. От костра до электростанции — всё работает благодаря зверькам, которых ты приручил. Чем редче палмон, тем полезнее он в битвах и строительстве.





В Palmon: Survival сочетаются открытый мир, приручение существ и развитие своей базы с помощью палмонов. Исследуй земли Палантиды, раскрывай тайны, сражайся с браконьерами и строй настоящий дом в диком мире. Каждый палмон может стать рабочим, бойцом или помощником в хозяйстве — и только ты решаешь, как их использовать. Работает офлайн, не требует спешки и идеально подходит для тех, кто хочет выживать с фантазией. Готов стать мастером палмонов? Тогда приключение начинается!