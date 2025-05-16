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Crunchyroll: Shogun Showdown (Мод, Unlocked)

Crunchyroll: Shogun Showdown (Мод, Unlocked) 1.0.1

Стратегия, где каждый ход решает — самурай не ошибается дважды
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 14:10
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Crunchyroll: Shogun Showdown — это тактическая стратегия с пиксельной графикой в духе средневековой Японии. Твои сражения идут по ходам, и каждые пять минут — это просчёт ходов, проверка умений, выбор карты и точечный удар. Здесь нельзя полагаться на удачу: ты комбинируешь действия, выстраиваешь комбо, заманиваешь врагов — и побеждаешь даже в самых сложных раскладах.


В игре работает случайная генерация боёв — ни одна битва не повторится. А значит, только тренировки, тесты билдов и точный расчёт приведут к победе. Прокачивай бойца, открывай новые приёмы, собирай наборы карт. Глубокая система комбо позволяет проявить тактическое чутьё на максимум. Готов ли ты к битве, где никто не даст второй шанс?


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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