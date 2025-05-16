Описание

Crunchyroll: Shogun Showdown — это тактическая стратегия с пиксельной графикой в духе средневековой Японии. Твои сражения идут по ходам, и каждые пять минут — это просчёт ходов, проверка умений, выбор карты и точечный удар. Здесь нельзя полагаться на удачу: ты комбинируешь действия, выстраиваешь комбо, заманиваешь врагов — и побеждаешь даже в самых сложных раскладах.





В игре работает случайная генерация боёв — ни одна битва не повторится. А значит, только тренировки, тесты билдов и точный расчёт приведут к победе. Прокачивай бойца, открывай новые приёмы, собирай наборы карт. Глубокая система комбо позволяет проявить тактическое чутьё на максимум. Готов ли ты к битве, где никто не даст второй шанс?