Crunchyroll: Shogun Showdown (Мод, Unlocked) 1.0.1
Стратегия, где каждый ход решает — самурай не ошибается дважды
Crunchyroll: Shogun Showdown — это тактическая стратегия с пиксельной графикой в духе средневековой Японии. Твои сражения идут по ходам, и каждые пять минут — это просчёт ходов, проверка умений, выбор карты и точечный удар. Здесь нельзя полагаться на удачу: ты комбинируешь действия, выстраиваешь комбо, заманиваешь врагов — и побеждаешь даже в самых сложных раскладах.
В игре работает случайная генерация боёв — ни одна битва не повторится. А значит, только тренировки, тесты билдов и точный расчёт приведут к победе. Прокачивай бойца, открывай новые приёмы, собирай наборы карт. Глубокая система комбо позволяет проявить тактическое чутьё на максимум. Готов ли ты к битве, где никто не даст второй шанс?
Все разблокировано
Скачать Crunchyroll: Shogun Showdown (Мод, Unlocked) v1.0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.