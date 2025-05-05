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Aliens vs Zombies: Invasion (Мод Меню)

Aliens vs Zombies: Invasion (Мод Меню) 2504.29.346

Поглощай, строй и уничтожай зомби в летающей тарелке
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Версия:
2504.29.346
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
GAMEGEARS LTD
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 14:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 205 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Aliens vs Zombies: Invasion Это взрывная смесь Tower Defense, экшена и стратегии, где ты управляешь тарелкой пришельцев, сражающихся с ордами зомби. Каждые 5 минут ты летаешь по карте, пожираешь подходящие по размеру объекты и превращаешь их в ресурсы для строительства обороны. Уровень повышается — способности улучшаются. Главное — не дать мертвецам прорваться к базе, ведь с каждым раундом они становятся всё агрессивнее.


В Aliens vs Zombies: Invasion сочетаются съедобная прокачка, строительство пушек и защита базы. Каждое съеденное здание — это шанс получить редкий ресурс, который можно вложить в апгрейд орудий, щитов или самой тарелки. Враги атакуют волнами, требуют тактики и постоянного движения. Игра работает офлайн, не требует доната и идеально подходит для тех, кто любит нестандартные механики. Хочешь быть инопланетным героем, спасающим человечество? Тогда садись за тарелку.


Информация о модах

Меню модов

Бесплатное обновление башен

Высокая награда за патрулирование

Примечание :

– Бесплатное улучшение башен – когда вы в игре, при наведении курсора на свои башни они будут улучшены без необходимости в материалах.

– Высокая награда за патрулирование – как только вы разблокируете патруль, вы получите большое количество золота/EXP.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Aliens vs Zombies: Invasion (Мод Меню) v2504.29.346 MOD APK

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Скачать Aliens vs Zombies: Invasion (Мод Меню) 205 Мб Ссылка 2 205 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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