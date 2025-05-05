Описание

Aliens vs Zombies: Invasion - Это взрывная смесь Tower Defense, экшена и стратегии, где ты управляешь тарелкой пришельцев, сражающихся с ордами зомби. Каждые 5 минут ты летаешь по карте, пожираешь подходящие по размеру объекты и превращаешь их в ресурсы для строительства обороны. Уровень повышается — способности улучшаются. Главное — не дать мертвецам прорваться к базе, ведь с каждым раундом они становятся всё агрессивнее.





В Aliens vs Zombies: Invasion сочетаются съедобная прокачка, строительство пушек и защита базы. Каждое съеденное здание — это шанс получить редкий ресурс, который можно вложить в апгрейд орудий, щитов или самой тарелки. Враги атакуют волнами, требуют тактики и постоянного движения. Игра работает офлайн, не требует доната и идеально подходит для тех, кто любит нестандартные механики. Хочешь быть инопланетным героем, спасающим человечество? Тогда садись за тарелку.