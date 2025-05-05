Aliens vs Zombies: Invasion (Мод Меню) 2504.29.346
Поглощай, строй и уничтожай зомби в летающей тарелке
Aliens vs Zombies: Invasion - Это взрывная смесь Tower Defense, экшена и стратегии, где ты управляешь тарелкой пришельцев, сражающихся с ордами зомби. Каждые 5 минут ты летаешь по карте, пожираешь подходящие по размеру объекты и превращаешь их в ресурсы для строительства обороны. Уровень повышается — способности улучшаются. Главное — не дать мертвецам прорваться к базе, ведь с каждым раундом они становятся всё агрессивнее.
В Aliens vs Zombies: Invasion сочетаются съедобная прокачка, строительство пушек и защита базы. Каждое съеденное здание — это шанс получить редкий ресурс, который можно вложить в апгрейд орудий, щитов или самой тарелки. Враги атакуют волнами, требуют тактики и постоянного движения. Игра работает офлайн, не требует доната и идеально подходит для тех, кто любит нестандартные механики. Хочешь быть инопланетным героем, спасающим человечество? Тогда садись за тарелку.
Меню модов
Бесплатное обновление башен
Высокая награда за патрулирование
Примечание :
– Бесплатное улучшение башен – когда вы в игре, при наведении курсора на свои башни они будут улучшены без необходимости в материалах.
– Высокая награда за патрулирование – как только вы разблокируете патруль, вы получите большое количество золота/EXP.
Скачать Aliens vs Zombies: Invasion (Мод Меню) v2504.29.346 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.