Pirate Ships・Строй и сражайся (Мод меню) 1.31.1
Построй свой корабль, найми команду и побеждай в PvP-сражениях за морские сокровища
Pirate Ships: Строй и сражайся — это морская стратегия с крафтом кораблей, битвами PvP и прокачкой команды. Каждые пять минут ты выбираешь: улучшать пушку или броню, усилить капитана или обновить экипаж, чтобы быть готовым к следующему бою. Всё решает тактика: правильный подбор оружия и грамотная расстановка команды делают разницу между победой и поражением.
Грабь сокровища, собирай ресурсы, выполняй задания и участвуй в событиях. Пушки, мортиры, огнемёты и десятки кораблей позволяют создавать уникальные боевые комбинации. Игра работает офлайн, подходит как для коротких сессий, так и для долгих стратегических марафонов. Начни с простой шхуны и закончи владыкой морей на борту настоящего линкора!
- МОД МЕНЮ
- Корабль с одним выстрелом
- Корабль Модификации Бога
- Мгновенная победа
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