android-1.ru / Игры / Стратегии / Pirate Ships・Строй и сражайся (Мод меню)
Pirate Ships・Строй и сражайся (Мод меню)

Pirate Ships・Строй и сражайся (Мод меню) 1.31.1

Построй свой корабль, найми команду и побеждай в PvP-сражениях за морские сокровища
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.31.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
HeroCraft Ltd.
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 12:29
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 225 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Pirate Ships: Строй и сражайся — это морская стратегия с крафтом кораблей, битвами PvP и прокачкой команды. Каждые пять минут ты выбираешь: улучшать пушку или броню, усилить капитана или обновить экипаж, чтобы быть готовым к следующему бою. Всё решает тактика: правильный подбор оружия и грамотная расстановка команды делают разницу между победой и поражением.


Грабь сокровища, собирай ресурсы, выполняй задания и участвуй в событиях. Пушки, мортиры, огнемёты и десятки кораблей позволяют создавать уникальные боевые комбинации. Игра работает офлайн, подходит как для коротких сессий, так и для долгих стратегических марафонов. Начни с простой шхуны и закончи владыкой морей на борту настоящего линкора!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Корабль с одним выстрелом
  • Корабль Модификации Бога
  • Мгновенная победа
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Pirate Ships・Строй и сражайся (Мод меню) v1.31.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Pirate Ships・Строй и сражайся (Мод меню) 225 Мб Ссылка 2 225 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Seven Hearts (Мод Меню)
Seven Hearts (Мод Меню)
Version: 1.3.33
Apex Girl (Мод, Без рекламы)
Apex Girl (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.78
Pirate World (Мод меню)
Pirate World (Мод меню)
Version: 1.0
Ninjutsu Academy (Мод меню)
Ninjutsu Academy (Мод меню)
Version: 1.0
Bumpington (Мод, Без рекламы)
Bumpington (Мод, Без рекламы)
Version: 0.13
Fortress Battle (Мод, Без рекламы)
Fortress Battle (Мод, Без рекламы)
Version: 2.40.0
Legion Clash
Legion Clash
Version: 0.0.2
Dawn of Planet X: Frontier (Мод, Без рекламы)
Dawn of Planet X: Frontier (Мод, Без рекламы)
Version: 0.11.0

Отзывы о Pirate Ships・Строй и сражайся (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив