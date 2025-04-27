Описание

Pirate Ships: Строй и сражайся — это морская стратегия с крафтом кораблей, битвами PvP и прокачкой команды. Каждые пять минут ты выбираешь: улучшать пушку или броню, усилить капитана или обновить экипаж, чтобы быть готовым к следующему бою. Всё решает тактика: правильный подбор оружия и грамотная расстановка команды делают разницу между победой и поражением.





Грабь сокровища, собирай ресурсы, выполняй задания и участвуй в событиях. Пушки, мортиры, огнемёты и десятки кораблей позволяют создавать уникальные боевые комбинации. Игра работает офлайн, подходит как для коротких сессий, так и для долгих стратегических марафонов. Начни с простой шхуны и закончи владыкой морей на борту настоящего линкора!