Warhammer 40,000: Tacticus (Мод, Много денег) 1.18.18
Тактическая пошаговая игра в культовой вселенной
Погрузитесь в наэлектризованный мир Warhammer 40,000: Tacticus в этой тактической пошаговой игре, основанной на наследии культовой франшизы. Проведите свой отряд через множество миссий и столкнитесь с ужасающими предателями, ужасными существами и несокрушимыми титанами Хаоса, которые ждут, чтобы вы были достойны командовать армией.
Командиры могут точно планировать, используя местность, укрытие и прямую видимость. Сражайтесь на полностью трехмерном поле боя, где пандусы, здания, мосты и другие объекты открывают новые возможности для тактических маневров. Используйте линию прямой видимости в 3D для целей планирования для всех ваших отрядов как на передовой, так и на тыловой линии; помните, что речь идет не только об убийстве вашего врага! Наведите порядок в обезумевшей вселенной в этой пошаговой тактической стратегии!
MOD V1
- МЕНЮ МОД
- Убийство одним ударом
- Неограниченная валюта (увеличивается, когда вы тратите)
- Скорость игры
MOD V2
МЕНЮ МОД
✶ Большой урон (как вам, так и противнику)
✶ Замороженная валюта
✶ Замороженная энергия
Примечание по поводу высокого урона:
— вы можете отключить мод до того, как противник повернется.
Важные примечания:
– Этот мод работает только в автономном режиме до достижения 15-го этапа , после чего игра работает онлайн.
Скачать Warhammer 40,000: Tacticus (Мод, Много денег) 1.18.18 взлом
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