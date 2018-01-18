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Warhammer 40,000: Tacticus (Мод, Много денег)

Warhammer 40,000: Tacticus (Мод, Много денег) 1.18.18

Тактическая пошаговая игра в культовой вселенной
4
12
Скачать (160 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Snowprint Studios AB
Версия:
1.18.18
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
6
Просмотров:
13 229

Погрузитесь в наэлектризованный мир Warhammer 40,000: Tacticus в этой тактической пошаговой игре, основанной на наследии культовой франшизы. Проведите свой отряд через множество миссий и столкнитесь с ужасающими предателями, ужасными существами и несокрушимыми титанами Хаоса, которые ждут, чтобы вы были достойны командовать армией.


Командиры могут точно планировать, используя местность, укрытие и прямую видимость. Сражайтесь на полностью трехмерном поле боя, где пандусы, здания, мосты и другие объекты открывают новые возможности для тактических маневров. Используйте линию прямой видимости в 3D для целей планирования для всех ваших отрядов как на передовой, так и на тыловой линии; помните, что речь идет не только об убийстве вашего врага! Наведите порядок в обезумевшей вселенной в этой пошаговой тактической стратегии!


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • МЕНЮ МОД
  • Убийство одним ударом
  • Неограниченная валюта (увеличивается, когда вы тратите)
  • Скорость игры


MOD V2


МЕНЮ МОД

✶ Большой урон (как вам, так и противнику)

✶ Замороженная валюта

✶ Замороженная энергия


Примечание по поводу высокого урона:

— вы можете отключить мод до того, как противник повернется.


Важные примечания:

– Этот мод работает только в автономном режиме до достижения 15-го этапа , после чего игра работает онлайн.

 Теги темы: Много денег

Скачать Warhammer 40,000: Tacticus (Мод, Много денег) 1.18.18 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
160 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Warhammer 40,000: Tacticus (Мод, Много денег)


Комментарии (6)
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Ktota
Ktota 24 июля 2023 23:11
Не работает
+4
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superdoberman
superdoberman 10 июля 2023 15:46
Полный отстой не работает
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 июня 2023 12:21
Алексей,
Извините за неудобства
0
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Алексей
Алексей 5 июня 2023 11:15
Не работает
0
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Гость Андрей
Гость Андрей 22 марта 2023 16:13
Не работает меня убивают и все не чего сделать не могу. Тупость😡😡😡😡
+2
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Kastern
Kastern 26 января 2023 00:47
Мод 6а ваном одним ударом работает корректно и одновременно на всех юнитов карты, а вот бесконечное золото после дозагрузки (4ур силы) работать вообще перестал
+2
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