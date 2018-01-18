Погрузитесь в наэлектризованный мир Warhammer 40,000: Tacticus в этой тактической пошаговой игре, основанной на наследии культовой франшизы. Проведите свой отряд через множество миссий и столкнитесь с ужасающими предателями, ужасными существами и несокрушимыми титанами Хаоса, которые ждут, чтобы вы были достойны командовать армией.





Командиры могут точно планировать, используя местность, укрытие и прямую видимость. Сражайтесь на полностью трехмерном поле боя, где пандусы, здания, мосты и другие объекты открывают новые возможности для тактических маневров. Используйте линию прямой видимости в 3D для целей планирования для всех ваших отрядов как на передовой, так и на тыловой линии; помните, что речь идет не только об убийстве вашего врага! Наведите порядок в обезумевшей вселенной в этой пошаговой тактической стратегии!