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Airport Simulator Tycoon (Мод, Много денег)

Airport Simulator Tycoon (Мод, Много денег) 1.03.0301

Управляйте и развивайте собственный аэропорт
7
7
Скачать (175 Мб)
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Версия:
1.03.0301
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Playrion
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 844

В Airport Simulator Tycoon вас ожидает настоящее вызов, ведь управление аэропортом - это задача, требующая не только технической экспертизы, но и стратегического мышления. Игра предоставляет вам возможность стать настоящим руководителем, создавая и развивая собственный аэропорт. Ваша миссия - сделать его процветающим и эффективно управляемым.


Одним из ключевых аспектов игры является строительство. Вы сможете выбирать местоположение для новых зданий и инфраструктуры, а также управлять бюджетом, чтобы обеспечить стабильность финансов вашего аэропорта. Каждое принятое вами решение будет влиять на развитие и успех вашего бизнеса. Эффективное управление - еще один важный аспект в Airport Simulator Tycoon. Вы будете решать, как распределить ресурсы и персонал, чтобы обеспечить плавную работу аэропорта. Это включает в себя найм и обучение персонала, управление расписанием рейсов, обслуживание самолетов и пассажиров, а также многие другие аспекты.


Игра также предоставляет вам возможность принимать решения в экстренных ситуациях, таких как аварии или непредвиденные события, что добавляет элементы управления к игровому процессу.


Скриншоты

Информация о модах

Ваши деньги никогда не уменьшаются, когда вы их тратите!

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Скачать Airport Simulator Tycoon (Мод, Много денег) 1.03.0301 взлом

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Скачать Airport Simulator Tycoon (Мод, Много денег) 175 Мб Ссылка 2 175 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Airport Simulator Tycoon (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Гость Александр
Гость Александр 17 августа 2023 13:23
Как обновить Впп чтобы появились новые самолёты?
+1
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вова
вова 21 октября 2022 18:40
очень крутая игра
0
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