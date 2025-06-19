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Монстры Игры: Idle Monster TD (Мод, 1 Удар)

Монстры Игры: Idle Monster TD (Мод, 1 Удар) 75.0.3

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Версия:
75.0.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Swell Games LLC
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Вчера, 21:48
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 397
Скриншоты
Описание

Idle Monster TD Evolved - это увлекательная смесь жанров, объединяющая в себе элементы Tower Defense и RPG. Игрокам предоставляется возможность участвовать в эпических сражениях, в которых главными защитниками являются монстры, и их задача - предотвратить вторжение людей.

Основной акцент в игре делается на управлении сотнями героических монстров, каждый из которых обладает уникальными способностями и характеристиками. Важным аспектом является разблокировка всех доступных монстров и их улучшение с использованием предметов. Это позволяет игрокам создавать мощные команды монстров, способные эффективно справляться с врагами.

Стратегический аспект игры также играет важную роль. Игрокам необходимо разрабатывать уникальные тактики и расставлять монстров на поле боя так, чтобы максимально эффективно сдерживать атаки врагов. Правильный выбор комбинаций монстров и распределение ресурсов - ключевые элементы успеха.



Информация о модах
  • Мод Меню
  • Убить одним ударом
  • Длинный удар
  • Всегда критический выстрел
  • Мега скорость атаки
  • Все персонажи 999 уровня
  • Примечание. Некоторые функции работают только в том случае, если вы активируете их на начальном экране.
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид

Скачать Монстры Игры: Idle Monster TD (Мод, 1 Удар) v75.0.3 MOD APK

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Скачать Монстры Игры: Idle Monster TD (Мод, 1 Удар) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Монстры Игры: Idle Monster TD (Мод, 1 Удар)


Комментарии (2)
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Василий
Василий 1 февраля 2023 10:10
убийство с 1 удара как должно правильно работать? До какой волны оно работает?
+1
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Гость Андрей
Гость Андрей 31 декабря 2022 17:01
Все персонажи 999 уровня, не работает
+2
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