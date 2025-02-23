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Маджонг Волшебные острова без Wifi оффлайн пасьянс (Мод, Много монет)

Маджонг Волшебные острова без Wifi оффлайн пасьянс (Мод, Много монет) 286

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Версия:
286
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Rainbow Games LLc
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 966
Скриншоты
Описание

В Маджонг Волшебные острова без Wifi оффлайн пасьянс вы можете участвовать в известных турнирах по маджонгу. Воспользуйтесь своими знаниями, чтобы играть в маджонг с максимальной уверенностью. Кроме того, вы должны восстановить всю красоту вокруг вас до совершенства. Более того, вы также можете встретить некоторых других привлекательных персонажей.


Придя на Волшебные острова Маджонг без Wi-Fi, игроки получат возможность испытать и исследовать красивые пейзажи вокруг этого острова. Здесь есть много новых и уникальных вещей, которые вы можете найти и поиграть. Каждая сцена на этом острове была отреставрирована и обновлена, чтобы стать великолепной и величественной, давая игрокам возможность насладиться значимыми моментами развлечения. Используйте заклинания, чтобы спасти или вернуть этим землям былую красоту.




Информация о модах

Неограниченное количество монет/сердец

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 Теги темы: Много денег

Скачать Маджонг Волшебные острова без Wifi оффлайн пасьянс (Мод, Много монет) v286 MOD APK

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Скачать Маджонг Волшебные острова без Wifi оффлайн пасьянс (Мод, Много монет) 63 Мб Ссылка 2 63 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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