Версия:
1.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
751Games Co., Ltd.
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 01:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 560 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 349
Описание
Cat Museum (Мод, Unlocked) - Вам разрешено исследовать музей в любом порядке, но это не рекомендуется, так как он полон опасностей и загадок. Вы должны знать, что вам придется искать свой путь через лабиринт, где есть два пути выхода, один из которых позволит вам благополучно вернуться домой, а другой приведет к верной смерти.
В игре две концовки, одна хорошая и одна не очень. Если вы выберете последнее, то это будет форсированная концовка, после которой из этой тупиковой комнаты уже не выбраться. А если вы решите рискнуть и отправиться в это пугающее место, да еще со всеми его призраками и упырями? Будете ли вы достаточно храбры? Продолжайте читать!
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