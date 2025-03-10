Описание

Cat Museum (Мод, Unlocked) - Вам разрешено исследовать музей в любом порядке, но это не рекомендуется, так как он полон опасностей и загадок. Вы должны знать, что вам придется искать свой путь через лабиринт, где есть два пути выхода, один из которых позволит вам благополучно вернуться домой, а другой приведет к верной смерти.





В игре две концовки, одна хорошая и одна не очень. Если вы выберете последнее, то это будет форсированная концовка, после которой из этой тупиковой комнаты уже не выбраться. А если вы решите рискнуть и отправиться в это пугающее место, да еще со всеми его призраками и упырями? Будете ли вы достаточно храбры? Продолжайте читать!