Hidden City: Поиск скрытых предметов (Мод, Много денег) 1.72.7200
Версия:
1.72.7200
Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
G5 Entertainment
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:25
Возраст:
Требуется места:
≈ 183 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13 152
Hidden City — это игра с сюжетом, в которую в настоящее время играют 500 000 человек. Игра была обновлена, чтобы насладиться еще большим количеством новых функций, таких как 12 новых головоломок с поиском предметов для вас! И впереди вас ждет еще много приключений.
Вы можете наслаждаться игрой бесплатно и играть часами в течение неограниченного времени! У вас также есть возможность приобрести некоторые внутриигровые предметы и время от времени получать специальные предложения с ограниченным сроком действия. Наслаждайтесь игрой и воплотите свое эпическое приключение в Скрытом городе!
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