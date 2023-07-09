Hidden City — это игра с сюжетом, в которую в настоящее время играют 500 000 человек. Игра была обновлена, чтобы насладиться еще большим количеством новых функций, таких как 12 новых головоломок с поиском предметов для вас! И впереди вас ждет еще много приключений.





Вы можете наслаждаться игрой бесплатно и играть часами в течение неограниченного времени! У вас также есть возможность приобрести некоторые внутриигровые предметы и время от времени получать специальные предложения с ограниченным сроком действия. Наслаждайтесь игрой и воплотите свое эпическое приключение в Скрытом городе!