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Legend of Solgard (Мод, Много энергии)

Legend of Solgard (Мод, Много энергии) 2.48.0

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Версия:
2.48.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Snowprint Studios AB
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 904

Legend of Solgard - это захватывающая скандинавская игра, которая привлекает своей уникальной и оригинальной игровой механикой. Разработанная студией King, эта игра обещает игрокам незабываемый опыт и массу развлечений.


В игре вас ждет увлекательное приключение в мире скандинавской мифологии. Вы будете исследовать этот мир, встречать разнообразных персонажей и сражаться с монстрами, используя уникальные способности и стратегии. Одной из особенностей игры является ее увлекательная головоломка "собери тройку". Вы должны объединять трех и более существ одного типа, чтобы сражаться с врагами и продвигаться вперед. Эта механика придает игре уникальность и динамичность.


Кроме того, игра предлагает отличную графику и звуковое сопровождение, что делает процесс еще более захватывающим. Вы сможете окунуться в атмосферу скандинавских легенд и почувствовать себя частью этого мира.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона [x1 – x5]
  • режим бога
  • Враг не может призвать в бою

МОД 2
[ Меню игрока ]

  • -> режим бога
  • -> Неограниченное количество ходов (включить, когда ваш ход) -> Не использовать в обучении
  • -> Конец игры (вы выиграли)

[ Меню врагов ]

  • -> Враг один выстрел
  • -> Вражеский щит 1HP



 Теги темы: RPG

Скачать Legend of Solgard (Мод, Много энергии) 2.48.0 взлом

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MOD V1 137 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 137 Мб

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Отзывы о Legend of Solgard (Мод, Много энергии)


Комментарии (2)
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Кас
Кас 19 марта 2024 11:40
Мод не работает. Счетчики силы подкручивает, по факту все без изменений.
-1
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Али
Али 6 июля 2022 19:41
Игра кайфовая, и мод неплохой. Но потихоньку начинает вылетать когда начинаешь битву. В данный момент дошел до Нифльхейма, 30 уровень пройти не могу, так как вылетает. В других режимах играет вроде нормально
+1
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