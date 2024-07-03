Legend of Solgard (Мод, Много энергии) 2.48.0
Legend of Solgard - это захватывающая скандинавская игра, которая привлекает своей уникальной и оригинальной игровой механикой. Разработанная студией King, эта игра обещает игрокам незабываемый опыт и массу развлечений.
В игре вас ждет увлекательное приключение в мире скандинавской мифологии. Вы будете исследовать этот мир, встречать разнообразных персонажей и сражаться с монстрами, используя уникальные способности и стратегии. Одной из особенностей игры является ее увлекательная головоломка "собери тройку". Вы должны объединять трех и более существ одного типа, чтобы сражаться с врагами и продвигаться вперед. Эта механика придает игре уникальность и динамичность.
Кроме того, игра предлагает отличную графику и звуковое сопровождение, что делает процесс еще более захватывающим. Вы сможете окунуться в атмосферу скандинавских легенд и почувствовать себя частью этого мира.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона [x1 – x5]
- режим бога
- Враг не может призвать в бою
МОД 2
[ Меню игрока ]
- -> режим бога
- -> Неограниченное количество ходов (включить, когда ваш ход) -> Не использовать в обучении
- -> Конец игры (вы выиграли)
[ Меню врагов ]
- -> Враг один выстрел
- -> Вражеский щит 1HP
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