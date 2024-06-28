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RAVENSWORD: SHADOWLANDS RPG (Мод, Много денег)

RAVENSWORD: SHADOWLANDS RPG (Мод, Много денег) 21

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Версия:
21
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Crescent Moon Games
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 522 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
23

От студии, получившей множество наград за великолепные RPG, такие как Ravensword: The Fallen King и Aralon: Sword and Shadow, приходит новый захватывающий экшен — RAVENSWORD: SHADOWLANDS.


RAVENSWORD переносит приключенческие игры RPG на новый уровень с беспрецедентной визуальной графикой. Каждый уголок мира проработан до мельчайших деталей, создавая впечатляющую атмосферу и погружая игрока в фантастическое королевство Tyreas.


В игре вам предстоит исследовать обширный и богатый мир, собирать мощные оружия и сотни уникальных изделий. Увеличивайте свои навыки, участвуя в битвах и выполняя разнообразные задания. Глубокая сюжетная линия, полная тайн и загадок, ждет вас. Разгадайте тайны Королевства Tyreas и станьте настоящим героем в новом шедевре от легендарной студии.


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Информация о модах

Много денег

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