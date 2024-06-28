От студии, получившей множество наград за великолепные RPG, такие как Ravensword: The Fallen King и Aralon: Sword and Shadow, приходит новый захватывающий экшен — RAVENSWORD: SHADOWLANDS.





RAVENSWORD переносит приключенческие игры RPG на новый уровень с беспрецедентной визуальной графикой. Каждый уголок мира проработан до мельчайших деталей, создавая впечатляющую атмосферу и погружая игрока в фантастическое королевство Tyreas.





В игре вам предстоит исследовать обширный и богатый мир, собирать мощные оружия и сотни уникальных изделий. Увеличивайте свои навыки, участвуя в битвах и выполняя разнообразные задания. Глубокая сюжетная линия, полная тайн и загадок, ждет вас. Разгадайте тайны Королевства Tyreas и станьте настоящим героем в новом шедевре от легендарной студии.