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Clicker Heroes (Мод меню)

Clicker Heroes (Мод меню) 2.7.5615

Погрузитесь в лентяйские приключения и боритесь с бессмертными монстрами
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Версия:
2.7.5615
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Playsaurus
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Clicker Heroes — это легендарная ленивая РПГ, завоевавшая сердца миллионов игроков в Steam, а теперь доступная и на мобильных устройствах. В этой простой, но захватывающей игре вы будете сражаться с монстрами, нанимать и улучшать героев, а также добывать золото и редкие сокровища. Постепенно открывая все новые возможности, вы сможете развивать свою команду и расширять границы удивительного мира, где каждый ваш тап приближает вас к победе.


Почувствуйте прилив азарта, исследуя кланы и Бессмертных, особых монстров, которых трудно одолеть в одиночку. Объединяйтесь с другими игроками и участвуйте в рейдах, где вам предстоит стратегически использовать способности ваших героев, чтобы обрушить всю мощь на врага. Откройте для себя радость ленивых приключений и ощутите силу, заключенную в каждом нажатии, став настоящим легендарным охотником на монстров.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Высокое золото
  • Добавить 100 тыс. рубинов

Примечание :

- Включите моды во время загрузки игры.

- Добавьте 100 тыс. рубинов — вы будете получать 100 тыс. рубинов каждый раз, когда покупаете что-то за рубины.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Clicker Heroes (Мод меню) 144 Мб Ссылка 2 144 Мб

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