Clicker Heroes (Мод меню) 2.7.5615
Погрузитесь в лентяйские приключения и боритесь с бессмертными монстрами
Clicker Heroes — это легендарная ленивая РПГ, завоевавшая сердца миллионов игроков в Steam, а теперь доступная и на мобильных устройствах. В этой простой, но захватывающей игре вы будете сражаться с монстрами, нанимать и улучшать героев, а также добывать золото и редкие сокровища. Постепенно открывая все новые возможности, вы сможете развивать свою команду и расширять границы удивительного мира, где каждый ваш тап приближает вас к победе.
Почувствуйте прилив азарта, исследуя кланы и Бессмертных, особых монстров, которых трудно одолеть в одиночку. Объединяйтесь с другими игроками и участвуйте в рейдах, где вам предстоит стратегически использовать способности ваших героев, чтобы обрушить всю мощь на врага. Откройте для себя радость ленивых приключений и ощутите силу, заключенную в каждом нажатии, став настоящим легендарным охотником на монстров.
- Меню модов
- Высокое золото
- Добавить 100 тыс. рубинов
Примечание :
- Включите моды во время загрузки игры.
- Добавьте 100 тыс. рубинов — вы будете получать 100 тыс. рубинов каждый раз, когда покупаете что-то за рубины.
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