Описание

Clicker Heroes — это легендарная ленивая РПГ, завоевавшая сердца миллионов игроков в Steam, а теперь доступная и на мобильных устройствах. В этой простой, но захватывающей игре вы будете сражаться с монстрами, нанимать и улучшать героев, а также добывать золото и редкие сокровища. Постепенно открывая все новые возможности, вы сможете развивать свою команду и расширять границы удивительного мира, где каждый ваш тап приближает вас к победе.





Почувствуйте прилив азарта, исследуя кланы и Бессмертных, особых монстров, которых трудно одолеть в одиночку. Объединяйтесь с другими игроками и участвуйте в рейдах, где вам предстоит стратегически использовать способности ваших героев, чтобы обрушить всю мощь на врага. Откройте для себя радость ленивых приключений и ощутите силу, заключенную в каждом нажатии, став настоящим легендарным охотником на монстров.