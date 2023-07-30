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Craft Valley (Мод, Бесплатные награды)

Craft Valley (Мод, Бесплатные награды) 1.2.5

5
1
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Версия:
1.2.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 81 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 224

Craft Valley - это игра, в которой вам предоставлена уникальная долина, наполненная прекрасными возможностями. Ваша задача - работать и начать создавать разнообразные предметы, начиная с самых простых и необходимых, а затем расширять и развивать этот мир. Игра демонстрирует, что желание создать мир вокруг себя - это не миф, а мощный мотиватор, побуждающий вас двигаться вперед.


Вы начинаете игру, оказавшись в одиночестве на необитаемом острове в загадочном мире. Окружающая вас вода напоминает начало новой эпохи, и у вас есть доступ к ресурсам, которые позволяют вам строить и развивать это место. С помощью этих ресурсов вы можете быстро создавать дома, обмениваться предметами и улучшать свои навыки. Используйте ресурсы мудро, чтобы создать лучшие места и развивать остров, который со временем будет расширяться и затоплять соседние моря своим великолепием.



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 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать Craft Valley (Мод, Бесплатные награды) 1.2.5 взлом

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Скачать Craft Valley (Мод, Бесплатные награды) 81 Мб Ссылка 2 81 Мб

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Отзывы о Craft Valley (Мод, Бесплатные награды)


Комментарии (1)
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Warmonger
Warmonger 21 ноября 2023 16:31
Ломаните 😫🙏🙏💓 на бесконечно ресурсы
+2
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