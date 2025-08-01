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Battle Night: Cyberpunk RPG (Встроенный кэш)

Battle Night: Cyberpunk RPG (Встроенный кэш) 1.8.25

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Скачать (555 Мб)
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Версия:
1.8.25
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
FT Games
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 555 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 106

В 2077 году мир находится на грани уничтожения из-за нескончаемых войн между народами, вызванных передовыми технологиями и разложением цивилизаций. В такой хаос и анархию определенные города, хотя и не являющиеся частью официальной системы, превращаются в поле боя. Все эти конфликты связаны с ужасными явлениями, угрожающими самому существованию человечества.


Чтобы противостоять этому хаосу, вступите в Battle Night и сформируйте команду разведки. Ваша миссия - расследовать тайны и обнаружить истинные причины конфликтов, чтобы спасти мир от полного уничтожения. В этой ролевой игре вы будете исследовать темные улицы и тайные лабиринты, сталкиваясь с опасностями и загадками, чтобы раскрыть истину.


Присоединяйтесь к Battle Night, чтобы стать героем в этом мрачном будущем, где ваши действия могут изменить ход истории. Соберите свою команду, разгадайте загадки и сразитесь с угрозами, которые подстерегают человечество в этом ужасном и захватывающем мире.


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 Теги темы: Встроенный кэш

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Скачать Battle Night: Cyberpunk RPG (Встроенный кэш) 555 Мб Ссылка 2 555 Мб

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Отзывы о Battle Night: Cyberpunk RPG (Встроенный кэш)


Комментарии (1)
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Гость Андрей
Гость Андрей 1 июля 2022 12:46
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