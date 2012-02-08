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Кинопаника: Ресторан и кафе (Мод, Бесплатные покупки)

Кинопаника: Ресторан и кафе (Мод, Бесплатные покупки) 2.12.8a

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Boomware Studio
Версия:
2.12.8a
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 173

Cinema Panic 2 - это увлекательная игра, в которой вы берете на себя роль официанта, работающего в кинотеатре. Ваша задача - удовлетворить потребности и пожелания гостей, приходящих в кинотеатр.


Как официант, вы будете взаимодействовать с посетителями, принимать их заказы на еду и напитки, а затем приготавливать их и доставлять кинозрителям. Важно выполнять заказы точно и в срок, чтобы удовлетворить клиентов и заработать деньги. Со временем вам придется справляться с все более сложными заказами, и ваш арсенал кухонных инструментов будет постепенно расширяться. Это добавляет элементы стратегии и вызова, так как вы должны эффективно управлять своим временем и ресурсами.


Cinema Panic 2 предоставляет игрокам увлекательное и динамичное игровое пространство, где каждый заказ - это новый вызов, а каждый клиент - новая возможность заработать. Вы сможете развивать свое мастерство в обслуживании клиентов и создавать успешный бизнес в мире кинотеатров.



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Информация о модах
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Кинопаника: Ресторан и кафе (Мод, Бесплатные покупки) 2.12.8a взлом

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Скачать Кинопаника: Ресторан и кафе (Мод, Бесплатные покупки) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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