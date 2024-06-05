Гомер вызвал настоящий обвал на электростанции, и город Спрингфилд оказался в руинах. Но не волнуйтесь, вы можете помочь ему восстановить этот удивительный город, загрузив мод APK от Simpsons: Tapped Out! В этой захватывающей игре вы получите возможность вернуть в жизнь Спрингфилд и создать его так, как вам нравится.





Разблокируйте всех своих любимых персонажей из мира Симпсонов и отправьтесь в веселые приключения, чтобы восстановить город. Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги - все они ждут вашей помощи. Вы можете выбрать, где каждый из них будет жить, и создать уникальное расположение города.





Спроектируйте Спрингфилд по своему вкусу: можете построить таверну Мо рядом с домом Гомера или разместить школу рядом с домом Барта, чтобы он не мог прогуливать занятия. Вы сами решаете, как будет выглядеть ваш город, и какие забавные истории развернутся среди персонажей.