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The Simpsons: Tapped Out (Мод, бесплатные покупки)

The Simpsons: Tapped Out (Мод, бесплатные покупки) 4.68.0

Гомер вызвал обвал на электростанции, и Спрингфилд в руинах
5
1
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ELECTRONIC ARTS
Версия:
4.68.0
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 56 Мб
id приложения:
com.ea.game.simpsons4_row
Русский язык:
Есть
Лайков:
5
Комментарии:
2
Просмотров:
7 642

Гомер вызвал настоящий обвал на электростанции, и город Спрингфилд оказался в руинах. Но не волнуйтесь, вы можете помочь ему восстановить этот удивительный город, загрузив мод APK от Simpsons: Tapped Out! В этой захватывающей игре вы получите возможность вернуть в жизнь Спрингфилд и создать его так, как вам нравится.


Разблокируйте всех своих любимых персонажей из мира Симпсонов и отправьтесь в веселые приключения, чтобы восстановить город. Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги - все они ждут вашей помощи. Вы можете выбрать, где каждый из них будет жить, и создать уникальное расположение города.


Спроектируйте Спрингфилд по своему вкусу: можете построить таверну Мо рядом с домом Гомера или разместить школу рядом с домом Барта, чтобы он не мог прогуливать занятия. Вы сами решаете, как будет выглядеть ваш город, и какие забавные истории развернутся среди персонажей.


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Скачать The Simpsons: Tapped Out (Мод, бесплатные покупки) 4.68.0 взлом

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Скачать The Simpsons: Tapped Out (Мод, бесплатные покупки)
56 Мб
Ссылка 2
56 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о The Simpsons: Tapped Out (Мод, бесплатные покупки)


Комментарии (2)
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Дима
Дима 21 марта 2024 10:34
Очень ждем обновление!
0
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Gameover
Gameover 5 августа 2023 09:38
Мод не работает, игра, при покупке, вылетает
-2
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