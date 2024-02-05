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Food Truck Chef (Мод, Много денег)

Food Truck Chef (Мод, Много денег) 8.48

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Версия:
8.48
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Tilting Point
Категория:
Симуляторы / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 583

Food Truck Chef ™: Cooking Game - это увлекательная и простая игра, в которой вы вступаете в роль владельца небольшого продовольственного магазина на колесах. Вам предстоит готовить разнообразные блюда, чтобы удовлетворить вкусы и потребности ваших клиентов, а также увеличивать свою прибыль.


Игровой процесс предельно понятен: когда ваш магазин открыт, клиенты приходят и размещают заказы на еду, которую они желают. Затем вам нужно быстро приготовить или собрать заказанные блюда и напитки и подать их клиентам в кратчайшие сроки. За каждый успешно выполненный заказ вы получаете деньги от клиента. Деньги, которые вы зарабатываете, могут быть использованы для покупки ингредиентов и материалов, необходимых для вашей кухни. Постепенно, с развитием вашего бизнеса, вы сможете улучшать оборудование, расширять меню и добавлять новые блюда, чтобы привлечь больше клиентов.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченные деньги

2. Неограниченные бриллианты

Примечание: если вы не можете войти в обучение, выйдите из игры, а затем снова.


 Теги темы: Много монет, Много денег

Скачать Food Truck Chef (Мод, Много денег) 8.48 взлом

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Скачать Food Truck Chef (Мод, Много денег) 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

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