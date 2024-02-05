Food Truck Chef (Мод, Много денег) 8.48
Food Truck Chef ™: Cooking Game - это увлекательная и простая игра, в которой вы вступаете в роль владельца небольшого продовольственного магазина на колесах. Вам предстоит готовить разнообразные блюда, чтобы удовлетворить вкусы и потребности ваших клиентов, а также увеличивать свою прибыль.
Игровой процесс предельно понятен: когда ваш магазин открыт, клиенты приходят и размещают заказы на еду, которую они желают. Затем вам нужно быстро приготовить или собрать заказанные блюда и напитки и подать их клиентам в кратчайшие сроки. За каждый успешно выполненный заказ вы получаете деньги от клиента. Деньги, которые вы зарабатываете, могут быть использованы для покупки ингредиентов и материалов, необходимых для вашей кухни. Постепенно, с развитием вашего бизнеса, вы сможете улучшать оборудование, расширять меню и добавлять новые блюда, чтобы привлечь больше клиентов.
Информация о модах
1. Неограниченные деньги
2. Неограниченные бриллианты
Примечание: если вы не можете войти в обучение, выйдите из игры, а затем снова.
Скачать Food Truck Chef (Мод, Много денег) 8.48 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство