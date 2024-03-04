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Семейный остров (Полная версия/Мод меню)

Семейный остров (Полная версия/Мод меню) 2024144.1.46543

45
14
Скачать (558 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Melsoft Games
Версия:
2024144.1.46543
Категория:
Симуляторы / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 558 Мб
id приложения:
com.MelsoftGames.FamilyIslandFarm
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
45
Комментарии:
34
Просмотров:
47 499

Family Island - это игра, которая переносит игроков в каменный век, где им предстоит выживать и вести простой образ жизни без современных технологий. Семья Брюса и Евы, включая их детей, оказывается на необитаемом острове и должна научиться приспосабливаться к дикой природе, чтобы выжить. Основные особенности игры включают в себя: Игроки будут преодолевать трудности и научатся выживать, добывать пищу и строить примитивные поселения, чтобы обеспечить свою семью. Игроки смогут заниматься сельским хозяйством, выращивать собственные культуры и разводить животных для получения ресурсов.


Остров, на котором находится семья, полон загадок и секретов. Игроки могут исследовать остров, раскрывать его тайны и находить ресурсы. Игроки будут вести свою семью и заботиться о ее благополучии, укрепляя связи между персонажами. Игра предлагает красочную графику и атмосферу каменного века, погружая игроков в атмосферу тех времен. Family Island позволяет игрокам пережить приключения семьи Брюса и Евы, приспосабливаться к жизни без технологий и исследовать необитаемый остров. Игра позволяет вам ощутить, каким было бы жить в примитивных условиях и выживать в дикой природе.


Скриншоты

Информация о модах

– МОД МЕНЮ

– Бесплатная покупка (Неограниченное количество Драгоценных камней)


Примечание: Это позволяет вам бесплатно покупать бриллианты, которые продаются за реальные деньги.


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Скачать Семейный остров (Полная версия/Мод меню) 2024144.1.46543 взлом

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Скачать Семейный остров (Полная версия/Мод меню) 558 Мб Ссылка 2 558 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Семейный остров (Полная версия/Мод меню)


Комментарии (34)
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Виолетта
Виолетта 29 мая 2024 14:53
Здравствуйте, обновите пожалуйста игру❤
0
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Гость
Гость 27 мая 2024 18:48
Здравствуйте, подарите обновление 😘
+1
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Гость
Гость 13 мая 2024 07:25
Уже неделю невозможно зайти с вашей старой версией! В чем проблема обновить?! Все события уже окончены😖
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 мая 2024 15:28
Виолетта, скоро обновим
+1
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Виолетта
Виолетта 10 мая 2024 11:04
Здравствуйте, обновите пожалуйста игру😞
+3
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Саня
Саня 26 апреля 2024 14:21
Просит обновления
+3
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Гостиница
Гостиница 10 апреля 2024 23:06
А можно как-то меню убрать или спрятать? А то она на по экрана( А так мод классный, Благодарю
0
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Виолетта
Виолетта 27 февраля 2024 21:36
Огромная благодарность за обновление 😉всё запустилось)
+6
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Гость
Гость 23 февраля 2024 16:01
Не работает! Походу не проверяете что сливаете
+2
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Виолетта
Виолетта 19 февраля 2024 12:32
Здравствуйте, обновите пожалуйста игру, не запускается 😭
+4
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