Family Island - это игра, которая переносит игроков в каменный век, где им предстоит выживать и вести простой образ жизни без современных технологий. Семья Брюса и Евы, включая их детей, оказывается на необитаемом острове и должна научиться приспосабливаться к дикой природе, чтобы выжить. Основные особенности игры включают в себя: Игроки будут преодолевать трудности и научатся выживать, добывать пищу и строить примитивные поселения, чтобы обеспечить свою семью. Игроки смогут заниматься сельским хозяйством, выращивать собственные культуры и разводить животных для получения ресурсов.





Остров, на котором находится семья, полон загадок и секретов. Игроки могут исследовать остров, раскрывать его тайны и находить ресурсы. Игроки будут вести свою семью и заботиться о ее благополучии, укрепляя связи между персонажами. Игра предлагает красочную графику и атмосферу каменного века, погружая игроков в атмосферу тех времен. Family Island позволяет игрокам пережить приключения семьи Брюса и Евы, приспосабливаться к жизни без технологий и исследовать необитаемый остров. Игра позволяет вам ощутить, каким было бы жить в примитивных условиях и выживать в дикой природе.