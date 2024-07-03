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Euro Truck Driver (Мод, Много денег)

Euro Truck Driver (Мод, Много денег) 3.5.5

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4
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Версия:
3.5.5
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Ovidiu Pop
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 295 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 160

European Truck Simulator предлагает игрокам возможность окунуться в мир логистики и перевозок, где каждое решение и каждая поставка влияет на вашу карьеру и рост вашей транспортной компании. В роли водителя грузовика, вы начнете с основ и постепенно разовьете свою деятельность, расширяя свой флот и нанимая новых водителей для удовлетворения растущего спроса на перевозки.


Сидя за рулем мощных грузовиков, вы будете путешествовать по точно воссозданным дорогам и автомагистралям Европы, доставляя различные грузы от обычных товаров до специальных грузов в строгие сроки. Каждая поездка обещает новые вызовы, будь то сложные погодные условия, изменчивая дорожная обстановка или срочные заказы.


Игровой процесс в European Truck Simulator поощряет стратегическое планирование и управление, требуя от игроков не только умения водить грузовик, но и грамотного распределения ресурсов, выбора маршрутов и поддержания транспортных средств в хорошем состоянии. Помимо вождения, вы займетесь экономической составляющей, включая инвестирование в новые транспортные средства, расширение своего бизнеса и стремление стать лидером в транспортной отрасли.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные деньги;
  • Приобретены все машины;
  • Отключена реклама.
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Euro Truck Driver (Мод, Много денег) 3.5.5 взлом

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