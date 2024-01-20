Trailer Park Boys: Greasy Money - это увлекательное корпоративное приключение в городе, контролируемом могущественным боссом. В этой игре ваша цель - использовать бизнес-возможности для заработка денег и развития своего империи.
Вы будете взаимодействовать с различными покупателями на рынках и в торговых центрах, стараясь получить максимальную прибыль. Кроме того, у вас будет возможность продавать востребованные части своей коллекции автомобилей по выгодной цене, чтобы заработать еще больше.
Игра также предлагает участвовать в захватывающих подземных битвах, которые станут настоящим испытанием в конце игры. Примите участие в этой уникальной корпоративной саге и попробуйте свои силы в борьбе за финансовое величие!
- МЕНЮ МОД
- Бесконечные деньги
- Неограниченные ресурсы
ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений.
Скачать Trailer Park Boys (Мод, Много денег) v1.38.7 MOD APK
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