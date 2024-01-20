Описание

Trailer Park Boys: Greasy Money - это увлекательное корпоративное приключение в городе, контролируемом могущественным боссом. В этой игре ваша цель - использовать бизнес-возможности для заработка денег и развития своего империи.





Вы будете взаимодействовать с различными покупателями на рынках и в торговых центрах, стараясь получить максимальную прибыль. Кроме того, у вас будет возможность продавать востребованные части своей коллекции автомобилей по выгодной цене, чтобы заработать еще больше.





Игра также предлагает участвовать в захватывающих подземных битвах, которые станут настоящим испытанием в конце игры. Примите участие в этой уникальной корпоративной саге и попробуйте свои силы в борьбе за финансовое величие!