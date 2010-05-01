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Heavy Truck Simulator (Мод, Много денег)

Heavy Truck Simulator 2.2

Много денегВстроенный кэш
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Версия:
2.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dynamic Games Entretenimento Ltda
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 226 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 345
Скриншоты
Описание

Heavy Truck Simulator - это популярная игра-симулятор вождения грузовиков, которая позволяет игрокам испытать себя в роли водителя грузовика. Разработанная компанией Dynamic Games, эта игра предоставляет возможность перевозить различные грузы и путешествовать по разным местам мира.


Главная цель игры - выполнить разнообразные миссии и заказы, перевозя грузы от одного места к другому. Игроки могут выбирать разные типы грузовиков и настраивать их, чтобы улучшить производительность и внешний вид. По мере выполнения заданий игроки зарабатывают деньги, которые могут использовать на улучшения грузовиков или покупку новых. Одной из интересных особенностей Heavy Truck Simulator является возможность путешествовать по разным местам, исследуя различные маршруты и пейзажи. Графика игры реалистичная, что добавляет атмосферности игровому процессу.


Если вы мечтали о том, чтобы стать водителем грузовика и перевозить грузы, Heavy Truck Simulator предоставит вам отличную возможность воплотить эту мечту в виртуальной реальности.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

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