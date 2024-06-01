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Barbie Dreamhouse Adventures (Мод, Unlocked)

Barbie Dreamhouse Adventures (Мод, Unlocked) 2024.6.0

161
21
Скачать (1.6 Гб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Budge Studios
Версия:
2024.6.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
id приложения:
com.budgestudios.googleplay.BarbieDreamhouse
Русский язык:
Есть
Лайков:
161
Комментарии:
0
Просмотров:
42 692

Известный образ куклы Барби навсегда остается символом детства для многих людей, особенно для девочек. Выставка представляет собой настоящий рай для поклонников этой иконической куклы, где можно увидеть модели кухонь и бассейнов, различные украшения и, конечно, игрушечные куклы в честь Барби, которые стали визитной карточкой этого бренда.


Однако просто наблюдать не всегда достаточно, чтобы окунуться в мир Барби. Именно поэтому была создана мобильная игра Barbie Dreamhouse Adventures, которая перенесет вас непосредственно в этот захватывающий и волнующий мир. В этой игре вы сможете исследовать и взаимодействовать с различными локациями и персонажами из мира Барби, создавать уникальные приключения и наслаждаться временем вместе с вашей любимой куклой.



Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • VIP разблокирован
  • Бесплатный шоппинг
  • Рисунок доступен
  • Украшение доступно
  • Много ингредиентов



 Теги темы: Unlocked, Для детей, Встроенный кэш

Скачать Barbie Dreamhouse Adventures (Мод, Unlocked) 2024.6.0 взлом

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Скачать Barbie Dreamhouse Adventures (Мод, Unlocked)
1.6 Гб
Ссылка 2
1.6 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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