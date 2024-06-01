Известный образ куклы Барби навсегда остается символом детства для многих людей, особенно для девочек. Выставка представляет собой настоящий рай для поклонников этой иконической куклы, где можно увидеть модели кухонь и бассейнов, различные украшения и, конечно, игрушечные куклы в честь Барби, которые стали визитной карточкой этого бренда.





Однако просто наблюдать не всегда достаточно, чтобы окунуться в мир Барби. Именно поэтому была создана мобильная игра Barbie Dreamhouse Adventures, которая перенесет вас непосредственно в этот захватывающий и волнующий мир. В этой игре вы сможете исследовать и взаимодействовать с различными локациями и персонажами из мира Барби, создавать уникальные приключения и наслаждаться временем вместе с вашей любимой куклой.



