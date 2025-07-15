Истории о лошадях (Мод, Много денег) v2.1.9
My Horse Stories дает игрокам возможность пережить уникальное и завораживающее приключение. Эта игра является комбинацией симулятора ухода за лошадьми и гоночных скачек, где игроки могут наслаждаться всеми аспектами жизни в деревне, начиная от ухода за своими любимыми лошадьми до участия в захватывающих гонках.
Главный персонаж игры обнаруживает, что жизнь в деревне полна неожиданностей. Помимо работы с лошадьми, вам также предстоит взаимодействовать с различными персонажами, каждый из которых имеет свою историю и свои тайны. Через эти взаимодействия вы сможете глубже понять культуру деревни и узнать больше о своем прошлом. Основной акцент игры сосредоточен на тренировках и скачках. Выбрав подходящую лошадь, игроки будут тренировать ее, улучшать ее навыки и участвовать в различных скачках, соревнуясь с другими жокеями. Победы в этих гонках приносят не только славу, но и различные награды, которые помогут улучшить вашу лошадь и ферму.
Но My Horse Stories не только про гонки. В игре также есть моменты романтики, где главный персонаж может влюбиться и построить отношения. Эти моменты добавляют глубину и сложность к основной сюжетной линии игры.
- Неограниченный алмаз
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