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Истории о лошадях (Мод, Много денег)

Истории о лошадях (Мод, Много денег) v2.1.9

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7
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Версия:
2.1.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Crazy Labs by TabTale
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 303 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 016
Описание

My Horse Stories дает игрокам возможность пережить уникальное и завораживающее приключение. Эта игра является комбинацией симулятора ухода за лошадьми и гоночных скачек, где игроки могут наслаждаться всеми аспектами жизни в деревне, начиная от ухода за своими любимыми лошадьми до участия в захватывающих гонках.


Главный персонаж игры обнаруживает, что жизнь в деревне полна неожиданностей. Помимо работы с лошадьми, вам также предстоит взаимодействовать с различными персонажами, каждый из которых имеет свою историю и свои тайны. Через эти взаимодействия вы сможете глубже понять культуру деревни и узнать больше о своем прошлом. Основной акцент игры сосредоточен на тренировках и скачках. Выбрав подходящую лошадь, игроки будут тренировать ее, улучшать ее навыки и участвовать в различных скачках, соревнуясь с другими жокеями. Победы в этих гонках приносят не только славу, но и различные награды, которые помогут улучшить вашу лошадь и ферму.


Но My Horse Stories не только про гонки. В игре также есть моменты романтики, где главный персонаж может влюбиться и построить отношения. Эти моменты добавляют глубину и сложность к основной сюжетной линии игры.


Информация о модах
  • Неограниченный алмаз
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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Истории о лошадях (Мод, Много денег) v2.1.9 MOD APK

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Скачать Истории о лошадях (Мод, Много денег) 303 Мб Ссылка 2 303 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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