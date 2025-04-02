Версия:
13.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hot Games Team
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:46
Возраст:
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
763
Описание
Idle Leisure Farm Cash Clicker - симпатичный графический сельскохозяйственный кликер с элементами механики фермы, изометрической камерой и очень разнообразным игровым процессом. Это делает проект идеальным выбором для спокойного времяпрепровождения с простым управлением. Урожай, продавай, инвестируй, развивайся, расширяйся, приобретай, соревнуйся и многое другое в списке дел новых владельцев небольшого плодородного участка. Также есть различные побочные квесты, которые делают процесс еще более увлекательным для игроков.
Информация о модах
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Скачать Idle Leisure Farm - Cash Clicker (Мод, Много денег) v13.6 MOD APK
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