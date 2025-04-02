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Idle Leisure Farm - Cash Clicker (Мод, Много денег)

Idle Leisure Farm - Cash Clicker 13.6

Много денег
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Версия:
13.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hot Games Team
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
763
Скриншоты
Описание

Idle Leisure Farm Cash Clicker - симпатичный графический сельскохозяйственный кликер с элементами механики фермы, изометрической камерой и очень разнообразным игровым процессом. Это делает проект идеальным выбором для спокойного времяпрепровождения с простым управлением. Урожай, продавай, инвестируй, развивайся, расширяйся, приобретай, соревнуйся и многое другое в списке дел новых владельцев небольшого плодородного участка. Также есть различные побочные квесты, которые делают процесс еще более увлекательным для игроков.


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 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Leisure Farm - Cash Clicker (Мод, Много денег) v13.6 MOD APK

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Скачать Idle Leisure Farm - Cash Clicker (Мод, Много денег) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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