Описание

Idle Leisure Farm Cash Clicker - симпатичный графический сельскохозяйственный кликер с элементами механики фермы, изометрической камерой и очень разнообразным игровым процессом. Это делает проект идеальным выбором для спокойного времяпрепровождения с простым управлением. Урожай, продавай, инвестируй, развивайся, расширяйся, приобретай, соревнуйся и многое другое в списке дел новых владельцев небольшого плодородного участка. Также есть различные побочные квесты, которые делают процесс еще более увлекательным для игроков.