Описание

Ultimate Destruction Simulator — интересное и в то же время уникальное программное обеспечение, позволяющее с легкостью строить, сносить и управлять моделями зданий. Давайте сделаем несколько крутых мест!





Очень оригинальная, захватывающая и веселая игра с большим разнообразием контента. Стройте дома и здания или разрушайте их максимально реалистично, используя мощную физику и законы разрушения. Тщательно разработанные уровни построены по тем же принципам, которые используются для создания новых городов. Модели, здания и ландшафты никогда не повторяются, и вы обязательно будете играть снова и снова.