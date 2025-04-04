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Ultimate Destruction Simulator (Мод, Unlocked)

Ultimate Destruction Simulator 1.09

UnlockedБез рекламы
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Версия:
1.09
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Kreiz-Land Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 162
Скриншоты
Описание

Ultimate Destruction Simulator — интересное и в то же время уникальное программное обеспечение, позволяющее с легкостью строить, сносить и управлять моделями зданий. Давайте сделаем несколько крутых мест!


Очень оригинальная, захватывающая и веселая игра с большим разнообразием контента. Стройте дома и здания или разрушайте их максимально реалистично, используя мощную физику и законы разрушения. Тщательно разработанные уровни построены по тем же принципам, которые используются для создания новых городов. Модели, здания и ландшафты никогда не повторяются, и вы обязательно будете играть снова и снова.


Информация о модах

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