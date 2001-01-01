Описание

Your Story: Interactive Game приглашает вас погрузиться в захватывающий мир интерактивных романов, где ваша романтика и приключения зависят от ваших решений. В этой игре главный герой влюбляется в вас благодаря вашим чувствам и выборам, позволяя вам управлять развитием вашей собственной любовной истории и стать ее центром.





Your Story: Interactive Game предлагает широкий выбор любовных историй, где вы можете выбрать свою судьбу. Хотите стать богатой наследницей, успешным президентом или же человеком, который неожиданно изменит свою жизнь? Каждая история предлагает уникальные роли и судьбы, позволяя вам воплотить в жизнь любые мечты и выбрать ту личность, которая вам ближе всего.