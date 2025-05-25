Ship Graveyard Simulator (Мод, Много денег) 142
Разбирай корабли, спасай металл и строй бизнес на кладбище судов
Ship Graveyard Simulator — это подробный симулятор разборки списанных кораблей, в котором ты становишься владельцем верфи и управляешь всеми этапами утилизации. Каждые пять минут — это разборка корпусов, поиск ценных деталей и стратегическое планирование следующей поставки. От небольших рыболовецких судов до гигантских лайнеров — каждый корпус уникален и требует особого подхода.
Ты приказываешь кораблям прибыть, закупаешь технику, нанимаешь рабочих и расширяешь свои мощности. Некоторые отсеки замкнуты, оборудование требует апгрейда, а материалы — ручного сбора. Развивай склад, инвестируй в инструменты, изучай сложные планировки и превращай металлолом в прибыль. Ship Graveyard Simulator — это труд, точность и удовольствие от превращения ржавых гигантов в деньги и прогресс.
Неограниченные бриллианты, деньги
Скачать Ship Graveyard Simulator (Мод, Много денег) v142 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.