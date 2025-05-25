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Ship Graveyard Simulator (Мод, Много денег)

Ship Graveyard Simulator (Мод, Много денег) 142

Разбирай корабли, спасай металл и строй бизнес на кладбище судов
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Версия:
142
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
PlayWay SA
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 00:31
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
586
Скриншоты
Описание

Ship Graveyard Simulator — это подробный симулятор разборки списанных кораблей, в котором ты становишься владельцем верфи и управляешь всеми этапами утилизации. Каждые пять минут — это разборка корпусов, поиск ценных деталей и стратегическое планирование следующей поставки. От небольших рыболовецких судов до гигантских лайнеров — каждый корпус уникален и требует особого подхода.


Ты приказываешь кораблям прибыть, закупаешь технику, нанимаешь рабочих и расширяешь свои мощности. Некоторые отсеки замкнуты, оборудование требует апгрейда, а материалы — ручного сбора. Развивай склад, инвестируй в инструменты, изучай сложные планировки и превращай металлолом в прибыль. Ship Graveyard Simulator — это труд, точность и удовольствие от превращения ржавых гигантов в деньги и прогресс.


Информация о модах

Неограниченные бриллианты, деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Ship Graveyard Simulator (Мод, Много денег) v142 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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