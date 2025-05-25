Описание

Ship Graveyard Simulator — это подробный симулятор разборки списанных кораблей, в котором ты становишься владельцем верфи и управляешь всеми этапами утилизации. Каждые пять минут — это разборка корпусов, поиск ценных деталей и стратегическое планирование следующей поставки. От небольших рыболовецких судов до гигантских лайнеров — каждый корпус уникален и требует особого подхода.





Ты приказываешь кораблям прибыть, закупаешь технику, нанимаешь рабочих и расширяешь свои мощности. Некоторые отсеки замкнуты, оборудование требует апгрейда, а материалы — ручного сбора. Развивай склад, инвестируй в инструменты, изучай сложные планировки и превращай металлолом в прибыль. Ship Graveyard Simulator — это труд, точность и удовольствие от превращения ржавых гигантов в деньги и прогресс.