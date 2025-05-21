Fallen Angel's Kiss: Romance (Мод Меню) 1.0.5
Fallen Angel's Kiss: Romance — это увлекательная история о судьбе ангела, наказанного за непослушание и превращенного в человека. Главная героиня, рожденная с фиолетовыми глазами, сталкивается с презрением людей и преследованием демонов, ведь её ангельский аромат выделяет её среди обычных смертных. Находясь в замке лорда, которого она случайно спасла, героиня начинает искать своё истинное "я" через череду таинственных событий и встреч с необычными существами.
Игра предлагает богатый сюжет, где вам предстоит делать выбор, который определит вашу судьбу. Окружённая ангелами, людьми и падшими ангелами, героиня столкнется с вопросом: каким существом она хочет стать? Каждая встреча и каждое решение приведут вас к новой развязке этой романтической и мистической истории.
МОД МЕНЮ
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Установка
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.