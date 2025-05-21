Описание

Fallen Angel's Kiss: Romance — это увлекательная история о судьбе ангела, наказанного за непослушание и превращенного в человека. Главная героиня, рожденная с фиолетовыми глазами, сталкивается с презрением людей и преследованием демонов, ведь её ангельский аромат выделяет её среди обычных смертных. Находясь в замке лорда, которого она случайно спасла, героиня начинает искать своё истинное "я" через череду таинственных событий и встреч с необычными существами.





Игра предлагает богатый сюжет, где вам предстоит делать выбор, который определит вашу судьбу. Окружённая ангелами, людьми и падшими ангелами, героиня столкнется с вопросом: каким существом она хочет стать? Каждая встреча и каждое решение приведут вас к новой развязке этой романтической и мистической истории.