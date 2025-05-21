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Fallen Angel's Kiss: Romance (Мод Меню)

Fallen Angel's Kiss: Romance (Мод Меню) 1.0.5

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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 20:39
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
226
Скриншоты
Описание

Fallen Angel's Kiss: Romance — это увлекательная история о судьбе ангела, наказанного за непослушание и превращенного в человека. Главная героиня, рожденная с фиолетовыми глазами, сталкивается с презрением людей и преследованием демонов, ведь её ангельский аромат выделяет её среди обычных смертных. Находясь в замке лорда, которого она случайно спасла, героиня начинает искать своё истинное "я" через череду таинственных событий и встреч с необычными существами.


Игра предлагает богатый сюжет, где вам предстоит делать выбор, который определит вашу судьбу. Окружённая ангелами, людьми и падшими ангелами, героиня столкнется с вопросом: каким существом она хочет стать? Каждая встреча и каждое решение приведут вас к новой развязке этой романтической и мистической истории.


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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Fallen Angel's Kiss: Romance (Мод Меню) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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