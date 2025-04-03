Описание

Vikings Revenge — это мясорубка викингов и гоблинов, где ты возвращаешься домой и находишь только пепел. Пока тебя не было, гоблины сожгли деревню, захватили людей и устроили лагерь на твоей земле. Ну что ж, теперь их очередь гореть. Врывайся с боевым молотом, сноси баррикады, освобождай своих и не щади ни одного зелёного ублюдка. Каждая победа — это ресурсы, каждый апгрейд — шаг к финальной расплате.





В Vikings Revenge ты не один — рядом другие воины, готовые сражаться за честь клана. Улучши оружие, строй тактику и веди свою армию вперёд. Мир здесь суров, враги не тормозят, и только агрессия спасает. Сражения быстрые, динамичные, а каждый бой — как последний. Хватит отступать — пора вернуть славу, дом и показать, что бывает, когда злишь настоящего викинга.