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Vikings Revenge (Мод Меню)

Vikings Revenge 1.0.6

Мод меню

Когда деревня в огне, остаётся только одно — крушить врагов
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Estoty
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 260 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Vikings Revenge — это мясорубка викингов и гоблинов, где ты возвращаешься домой и находишь только пепел. Пока тебя не было, гоблины сожгли деревню, захватили людей и устроили лагерь на твоей земле. Ну что ж, теперь их очередь гореть. Врывайся с боевым молотом, сноси баррикады, освобождай своих и не щади ни одного зелёного ублюдка. Каждая победа — это ресурсы, каждый апгрейд — шаг к финальной расплате.


В Vikings Revenge ты не один — рядом другие воины, готовые сражаться за честь клана. Улучши оружие, строй тактику и веди свою армию вперёд. Мир здесь суров, враги не тормозят, и только агрессия спасает. Сражения быстрые, динамичные, а каждый бой — как последний. Хватит отступать — пора вернуть славу, дом и показать, что бывает, когда злишь настоящего викинга.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

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 Теги темы: Мод меню

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