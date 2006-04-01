Описание

Idle Thief Village: Retro RPG приглашает вас в уникальный мир, где воровские миссии и управление ресурсами сочетаются с ретро-стилем и стратегическим геймплеем. Постройте процветающую деревню, собирайте необходимые материалы и направьте своего героя на рискованные ограбления подземелий, где сокровища, золото и мощное снаряжение ждут своего обладателя. Каждая миссия требует продуманного подхода: грамотно распределяйте ресурсы, улучшайте инфраструктуру деревни и совершенствуйте навыки героя, чтобы преуспеть в этом захватывающем приключении.





Погрузитесь в атмосферу ретро-RPG, где стратегия и смелость ведут к великим победам. Используйте свою смекалку, чтобы разгадывать тайны подземелий и собирать сокровища, которые помогут сделать вашу деревню настоящим центром процветания и силы. Каждое принятое решение имеет значение, превращая путь вора в увлекательное испытание, где только лучшие становятся легендами воровского мастерства.