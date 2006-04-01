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Idle Thief Village: Retro RPG (Мод меню)

Idle Thief Village: Retro RPG 0.8.82

Мод меню

Ретро-взлом: стратегия, ресурсы и ограбления подземелий в одном приключении
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Версия:
0.8.82
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LiquidCat Games UG (haftungsbeschränkt)
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Idle Thief Village: Retro RPG приглашает вас в уникальный мир, где воровские миссии и управление ресурсами сочетаются с ретро-стилем и стратегическим геймплеем. Постройте процветающую деревню, собирайте необходимые материалы и направьте своего героя на рискованные ограбления подземелий, где сокровища, золото и мощное снаряжение ждут своего обладателя. Каждая миссия требует продуманного подхода: грамотно распределяйте ресурсы, улучшайте инфраструктуру деревни и совершенствуйте навыки героя, чтобы преуспеть в этом захватывающем приключении.


Погрузитесь в атмосферу ретро-RPG, где стратегия и смелость ведут к великим победам. Используйте свою смекалку, чтобы разгадывать тайны подземелий и собирать сокровища, которые помогут сделать вашу деревню настоящим центром процветания и силы. Каждое принятое решение имеет значение, превращая путь вора в увлекательное испытание, где только лучшие становятся легендами воровского мастерства.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Увеличить золото
  • Неограниченные обновления
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Thief Village: Retro RPG (Мод меню) v0.8.82 MOD APK

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Скачать Idle Thief Village: Retro RPG (Мод меню) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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