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Idle Defense Legend: TD Game (Мод Меню)

Idle Defense Legend: TD Game (Мод Меню) 1.0.4

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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GCenter
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
123
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир военных стратегий с Idle Defense Legend: TD Game, где вам предстоит взять на себя командование своей обороной и защитить свои позиции от волн врагов. Эта игра сочетает в себе элементы стратегии и кликера, позволяя вам строить уникальные оборонительные конструкции и разрабатывать тактики, чтобы справляться с безжалостным натиском врагов.


В "Idle Defense Legend" вы становитесь командиром, которому поручено укрепить свою защиту и подготовиться к напряженным сражениям. С помощью интуитивно понятного управления и захватывающего игрового процесса вы сможете стратегически размещать свои башни и использовать различные боевые способности, чтобы одержать победу.


Игра предлагает удивительное сочетание простоты и глубины, что делает ее идеальной для поклонников как военных стратегий, так и кликеров. Подготовьтесь к напряженным битвам и проверьте свои стратегические навыки, защищая свою базу от врагов!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Режим Бога

Неограниченное золото

Неограниченное количество бриллиантов

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Defense Legend: TD Game (Мод Меню) v1.0.4 MOD APK

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Скачать Idle Defense Legend: TD Game (Мод Меню) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

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