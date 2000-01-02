android-1.ru / Игры / Симуляторы / Black Border 2 (Полная версия)
Black Border 2 (Полная версия)

Black Border 2 (Полная версия) 2.1.00

1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.1.00
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Bitzooma Game Studio
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
952
Скриншоты
Описание

Вы когда-нибудь мечтали о том, каково быть на передовой линии национальной безопасности, где каждое ваше решение может изменить ход событий? В Black Border 2 у вас будет возможность почувствовать себя офицером пограничной полиции, который ежедневно сталкивается с различными опасностями и моральными дилеммами. Каждая смена — это вызов, требующий от вас внимания, быстрой реакции и точного анализа.


Игра предлагает не просто управление документами, а полное погружение в реальную атмосферу пограничной службы. Вам предстоит проверять документы, выявлять нелегалов, контрабандистов и нарушителей закона, принимать решения в экстренных ситуациях, которые могут повлиять на жизни других. Но это еще не всё. Помимо работы с документами, Black Border 2 вводит вас в мир, где политическая напряженность, коррупция и опасные элементы общества угрожают стабильности страны.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Black Border 2 (Полная версия) v2.1.00 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Black Border 2 (Полная версия) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб
Старые версии Black Border 2
Version 1.0.05 Version TG 1.0.05


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Last Road Survival (Мод меню)
Last Road Survival (Мод меню)
Version: 0.4.0
Blue Whale Ark：idle survival (Мод меню)
Blue Whale Ark：idle survival (Мод меню)
Version: 1.1.3
Gas Station Business Simulator (Мод, без рекламы)
Gas Station Business Simulator (Мод, без рекламы)
Version: 1.11.2
Legendary Fish Hunter (Мод, Много ресурсов)
Legendary Fish Hunter (Мод, Много ресурсов)
Version: 1.0.6
Bomber Ace: WW2 war plane game (Мод, Без рекламы)
Bomber Ace: WW2 war plane game (Мод, Без рекламы)
Version: 1.3.67
Poly Bridge 3 (Полная версия)
Poly Bridge 3 (Полная версия)
Version: 1.1.2
CPM Garage (Мод, Много денег)
CPM Garage (Мод, Много денег)
Version: 0.0.38
Stardew Island (Мод, Без рекламы)
Stardew Island (Мод, Без рекламы)
Version: 1.4

Отзывы о Black Border 2 (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив