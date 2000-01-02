Описание

Вы когда-нибудь мечтали о том, каково быть на передовой линии национальной безопасности, где каждое ваше решение может изменить ход событий? В Black Border 2 у вас будет возможность почувствовать себя офицером пограничной полиции, который ежедневно сталкивается с различными опасностями и моральными дилеммами. Каждая смена — это вызов, требующий от вас внимания, быстрой реакции и точного анализа.





Игра предлагает не просто управление документами, а полное погружение в реальную атмосферу пограничной службы. Вам предстоит проверять документы, выявлять нелегалов, контрабандистов и нарушителей закона, принимать решения в экстренных ситуациях, которые могут повлиять на жизни других. Но это еще не всё. Помимо работы с документами, Black Border 2 вводит вас в мир, где политическая напряженность, коррупция и опасные элементы общества угрожают стабильности страны.