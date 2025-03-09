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CPM Garage (Мод, Много денег)

CPM Garage (Мод, Много денег) 0.0.43

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Версия:
0.0.43
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
olzhass
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 606 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
839
Скриншоты
Описание

CPM Garage — окунитесь в открытый мир, где вы примерите на себя роль автомеханика, сталкиваясь с разнообразными задачами и испытаниями. Здесь вы не просто чините автомобили — вы погружаетесь в каждый этап ремонта, начиная с мельчайших деталей. По мере повышения своих навыков, вы сможете достичь уровня мастера-механика и стать настоящим экспертом в своем деле. Благодаря невероятно высокому реализму и подробным процессам ремонта, эта игра заставит вас почувствовать себя в настоящем гараже.


Одна из главных особенностей CPM Garage — впечатляющий уровень детализации в ремонте транспортных средств. Вы можете полностью разобрать автомобиль, исследуя каждую его часть: от двигателя и трансмиссии до шин и подвески. Каждая операция требует максимальной точности и осторожности, чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние. Это внимание к деталям полностью погружает вас в атмосферу автомастерской, давая возможность принять участие в каждом этапе процесса ремонта и испытать все сложности этой профессии.


Информация о модах
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченное золото

Примечание: в игре вы можете тратить деньги и золото по своему усмотрению, количество имеющихся у вас денег не имеет значения.

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 Теги темы: Много денег

Скачать CPM Garage (Мод, Много денег) v0.0.43 MOD APK

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Скачать CPM Garage (Мод, Много денег) 606 Мб Ссылка 2 606 Мб
Старые версии CPM Garage
Version 0.0.13 Version TG 0.0.13


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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