Описание

CPM Garage — окунитесь в открытый мир, где вы примерите на себя роль автомеханика, сталкиваясь с разнообразными задачами и испытаниями. Здесь вы не просто чините автомобили — вы погружаетесь в каждый этап ремонта, начиная с мельчайших деталей. По мере повышения своих навыков, вы сможете достичь уровня мастера-механика и стать настоящим экспертом в своем деле. Благодаря невероятно высокому реализму и подробным процессам ремонта, эта игра заставит вас почувствовать себя в настоящем гараже.





Одна из главных особенностей CPM Garage — впечатляющий уровень детализации в ремонте транспортных средств. Вы можете полностью разобрать автомобиль, исследуя каждую его часть: от двигателя и трансмиссии до шин и подвески. Каждая операция требует максимальной точности и осторожности, чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние. Это внимание к деталям полностью погружает вас в атмосферу автомастерской, давая возможность принять участие в каждом этапе процесса ремонта и испытать все сложности этой профессии.