Версия:
0.420.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Azur Interactive Games Limited
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
34 211
Описание
С помощью Ship Simulator вы получаете реалистичную 2D-симуляцию буксира — от мостика до машинного отделения. Обходите препятствия, управляйте расходом топлива и безопасно перевозите товары по рекам, озерам и морям. С более чем 20 захватывающими уровнями вы можете проверить свои навыки в качестве капитана корабля с помощью этого высокодетализированного симулятора.
Испытайте острые ощущения от управления буксиром в сложных условиях реки, развивая здания и торгуя товарами, чтобы продвигаться по игре. Благодаря реалистичной физике и реалистичным звуковым эффектам Ship Simulator выведет ваш игровой опыт на новый уровень — станьте опытным капитаном корабля уже сегодня!
Информация о модах
Много денег
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Скачать Ship Simulator (Мод, Много денег) v0.420.6 MOD APK
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