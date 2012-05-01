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Ship Simulator (Мод, Много денег)

Ship Simulator (Мод, Много денег) 0.420.6

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Версия:
0.420.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Azur Interactive Games Limited
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
34 211
Скриншоты
Описание

С помощью Ship Simulator вы получаете реалистичную 2D-симуляцию буксира — от мостика до машинного отделения. Обходите препятствия, управляйте расходом топлива и безопасно перевозите товары по рекам, озерам и морям. С более чем 20 захватывающими уровнями вы можете проверить свои навыки в качестве капитана корабля с помощью этого высокодетализированного симулятора.


Испытайте острые ощущения от управления буксиром в сложных условиях реки, развивая здания и торгуя товарами, чтобы продвигаться по игре. Благодаря реалистичной физике и реалистичным звуковым эффектам Ship Simulator выведет ваш игровой опыт на новый уровень — станьте опытным капитаном корабля уже сегодня!


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Ship Simulator (Мод, Много денег) v0.420.6 MOD APK

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