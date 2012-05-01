Описание

С помощью Ship Simulator вы получаете реалистичную 2D-симуляцию буксира — от мостика до машинного отделения. Обходите препятствия, управляйте расходом топлива и безопасно перевозите товары по рекам, озерам и морям. С более чем 20 захватывающими уровнями вы можете проверить свои навыки в качестве капитана корабля с помощью этого высокодетализированного симулятора.





Испытайте острые ощущения от управления буксиром в сложных условиях реки, развивая здания и торгуя товарами, чтобы продвигаться по игре. Благодаря реалистичной физике и реалистичным звуковым эффектам Ship Simulator выведет ваш игровой опыт на новый уровень — станьте опытным капитаном корабля уже сегодня!