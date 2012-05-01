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World War 2 Shooter оффлайн (Мод, Много денег)

World War 2 Shooter оффлайн (Мод, Много денег) 1.4.1

9
3
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Shooting games for everyone
Версия:
1.4.1
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 80 Мб
id приложения:
com.world.war2.fps.ritical.shooter.offline.games
Русский язык:
Есть
Лайков:
9
Комментарии:
0
Просмотров:
8 220

World War 2 Shooter - это захватывающая игра с видом от первого лица, которая погружает вас в атмосферу Второй мировой войны. Одной из особенностей этой игры является то, что для ее игры не требуется подключение к Интернету, что делает ее доступной в любое время и в любом месте.


Игроки в этой игре получают возможность пережить то, каково быть настоящим солдатом во времена Второй мировой войны. Это период, который оказал огромное влияние на ход мировой истории, и вам предстоит встать на сторону союзников и сражаться в эпических битвах. Основной акцент игры - это динамичные бои с тысячами других воинов. Вы будете сражаться на различных фронтах войны, включая кампании в Европе и Тихом океане. Ваши навыки и стратегии будут определять исход битвы, и вы сможете почувствовать всю напряженность и адреналин сражений того времени.


World War 2 Shooter позволяет игрокам испытать атмосферу Второй мировой войны, стать частью истории и доказать свою смелость и мастерство на поле боя. Если вы увлекаетесь историей и шутерами от первого лица, эта игра предоставит вам неповторимый опыт и возможность почувствовать себя настоящим солдатом времен Второй мировой войны.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченные Деньги/Режим Бога

 Теги темы: Много денег

Скачать World War 2 Shooter оффлайн (Мод, Много денег) 1.4.1 взлом

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Скачать World War 2 Shooter оффлайн (Мод, Много денег) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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