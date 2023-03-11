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Survive Squad (Мод, Много денег)

Survive Squad (Мод, Много денег) 1.8.4

10
5
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
1.8.4
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 116 Мб
id приложения:
com.stardust.chaossurvive
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
10
Комментарии:
3
Просмотров:
14 242

Survive Squad - это увлекательная игра в жанре roguelike, которая предоставляет игрокам уникальный геймплей и бесконечные возможности для приключений. В этой игре вы начинаете с небольшой группы персонажей и вашей целью является выживание и развитие вашего отряда.


Основной аспект игры заключается в создании и развитии отряда. Вы можете нанимать новых членов команды, собирать снаряжение, улучшать навыки и сражаться с различными противниками. Каждый персонаж в вашем отряде обладает уникальными характеристиками и способностями, что делает игру разнообразной и интересной.


Одним из ключевых элементов игры является случайная генерация контента. Это означает, что каждый раз, когда вы начинаете новую игру, мир, враги и события будут разными. Это придает игре высокую переиграбельность и уникальный опыт каждый раз.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать Survive Squad (Мод, Много денег) 1.8.4 взлом

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Скачать Survive Squad (Мод, Много денег) 116 Мб Ссылка 2 116 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Survive Squad (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Олег
Олег 1 июня 2023 09:51
ГДЕ МОД? МОДА НЕТ. ВСЕ ТРАТИТСЯ, РЕКЛАМА ЕСТЬ, ОБЫЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 11 марта 2023 23:42
Soha, печально :(
0
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Soha
Soha 11 марта 2023 11:14
Мод рабочий, но игра вылетает каждые две минуты и не сохраняется прогресс((
+1
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