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Rope Hero: Mafia City Wars (Мод, Много денег)

Rope Hero: Mafia City Wars (Мод, Много денег) 1.6.0

63
15
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Версия:
1.6.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Naxeex Action & RPG Games
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
17 357

Rope Hero: Mafia City Wars предоставляет игрокам широкие возможности для настройки своего персонажа. Вы можете выбирать из множества различных нарядов и аксессуаров, чтобы придать своему супергерою веревке уникальный стиль. Многие игроки предпочитают носить синие рубашки и маски, чтобы сохранить свою анонимность и придать персонажу загадочность. В игре также доступны различные темы и образы для вашего персонажа, которые вы можете разблокировать по мере своего игрового прогресса. Это позволяет игрокам оживить героя и изменять его внешний вид в соответствии с их предпочтениями.


Важно помнить, что хороший внешний вид не только придает вашему персонажу стиль, но и может служить средством самовыражения и привлечения внимания других игроков. Веревочный супергерой должен быть не только мощным и смелым, но и иметь внешний вид, который соответствует его статусу. Хотя визуальная привлекательность не является главным фактором успеха в игре, она способствует созданию уникальной и привлекательной личности вашего персонажа, что может быть важно для некоторых игроков.



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Информация о модах

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Скачать Rope Hero: Mafia City Wars (Мод, Много денег) 136 Мб Ссылка 2 136 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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