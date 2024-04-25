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Tacticool: Экшен шутер 5v5 (Встроенный кэш)

Tacticool: Экшен шутер 5v5 (Встроенный кэш) 1.70.0

17
10
Скачать (920 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Panzerdog
Версия:
1.70.0
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 920 Мб
id приложения:
com.panzerdog.tacticool
Русский язык:
Есть
Лайков:
17
Комментарии:
0
Просмотров:
14 635

Tacticool- 5v5 Shooter привлекает внимание уникальным подходом к классическим шутерам. В то время как многие игры в этом жанре фокусируются на быстрой стрельбе и реакции, Tacticool уделяет особое внимание стратегическому планированию и командной работе. Каждый игрок может выбрать из различных классов персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные способности и оружие. Это заставляет команды разрабатывать различные стратегии и адаптироваться к меняющимся условиям боя на лету.


Особенностью игры является то, что даже самый опытный стрелок не сможет добиться успеха без поддержки своей команды. Позиционирование, осведомленность о карте, распределение ресурсов и координация действий с союзниками - все это имеет решающее значение для победы.


В целом, Tacticool- 5v5 Shooter - это не просто еще один шутер, это игра, которая требует стратегического мышления и настоящей командной работы. Она предлагает глубокий и сложный геймплей, который удовлетворит как новичков, так и ветеранов жанра. Если вы ищете нечто большее, чем просто стрельба, и готовы бросить вызов своим тактическим навыкам.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Глупый враг
  • Заморозить противников-ботов (активировать в лобби)
  • Гравитация
  • Видите невидимых игроков
  • набирают 999 очков
 Теги темы: Шутер, Встроенный кэш, Выживание

Скачать Tacticool: Экшен шутер 5v5 (Встроенный кэш) 1.70.0 взлом

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Скачать Tacticool: Экшен шутер 5v5 (Встроенный кэш)
920 Мб
Ссылка 2
920 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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