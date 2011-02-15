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Real Flight Simulator (Встроенный кэш)

Real Flight Simulator (Встроенный кэш) 2.5.7

167
41
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Версия:
2.5.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
RORTOS
Категория:
Симуляторы / Платные / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 434 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
60 026
Скриншоты
Описание

RFS - Real Flight Simulator использует собственный движок, поэтому он создает совершенно другую плавность по сравнению с другими продуктами той же категории. До сих пор, похоже, не было ни одной игры, способной преодолеть формат 3D-графики. «RFS» успешно описал, как гражданский самолет используется для перевозки пассажиров по всему миру. С описанием, которое использует много разных ракурсов, он принес новейший опыт. Цвета игры также яркие, а прохождения сцены изображены в реальном стиле. Вы будете путешествовать по всему миру, чудеса в Китае, Египте и Европе описаны точно так, как они есть. Это также ценная возможность для вас путешествовать бесплатно.


Спутниковые карты, 3D-здания, взлетно-посадочные полосы, процедуры и воздушное движение - это то, с чем вы больше всего работаете в игре. Игроки должны регулярно следить за картой, чтобы знать, где они находятся. Он будет использовать самое высокое разрешение, чтобы вы могли определить каждую мелкую деталь кролика и каждую небольшую происходящую ситуацию, чтобы вы могли принять наилучшее решение для вашего полета. Как только вы достигли места назначения, вы должны связаться с наземными станциями воздушного движения, чтобы иметь возможность безопасно приземлиться и доставить посетителей туда, куда они хотят.


Информация о модах
  • 5 новых HD-аэропортов
  • 35 полностью переработанных HD-аэропортов
  • Новая система глобального освещения
  • Новая всплывающая система для внутриигровых новостей
  • Исправление ошибок


1. Загрузите файлы .apk или .zip с веб-сайта.

2. Загрузите установщик разделенных APK (SAI)

3. Откройте SAI, перейдите в настройки и активируйте signe перед установкой (для некорневых пользователей)

4. Установите APK, выберите оба файла и нажмите установить

5. Наслаждайтесь

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Real Flight Simulator (Встроенный кэш) v2.5.7 MOD APK

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Скачать Real Flight Simulator (Встроенный кэш) 434 Мб Ссылка 2 434 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Real Flight Simulator (Встроенный кэш)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 сентября 2022 20:55
22ru,
нигде не написано что взлом)
-4
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22ru
22ru 5 сентября 2022 17:11
Что тут взломана? Обыкновенная демка.
-3
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