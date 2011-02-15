Описание

RFS - Real Flight Simulator использует собственный движок, поэтому он создает совершенно другую плавность по сравнению с другими продуктами той же категории. До сих пор, похоже, не было ни одной игры, способной преодолеть формат 3D-графики. «RFS» успешно описал, как гражданский самолет используется для перевозки пассажиров по всему миру. С описанием, которое использует много разных ракурсов, он принес новейший опыт. Цвета игры также яркие, а прохождения сцены изображены в реальном стиле. Вы будете путешествовать по всему миру, чудеса в Китае, Египте и Европе описаны точно так, как они есть. Это также ценная возможность для вас путешествовать бесплатно.





Спутниковые карты, 3D-здания, взлетно-посадочные полосы, процедуры и воздушное движение - это то, с чем вы больше всего работаете в игре. Игроки должны регулярно следить за картой, чтобы знать, где они находятся. Он будет использовать самое высокое разрешение, чтобы вы могли определить каждую мелкую деталь кролика и каждую небольшую происходящую ситуацию, чтобы вы могли принять наилучшее решение для вашего полета. Как только вы достигли места назначения, вы должны связаться с наземными станциями воздушного движения, чтобы иметь возможность безопасно приземлиться и доставить посетителей туда, куда они хотят.