Описание

Каждый хочет спасти милых животных, но не у всех есть время или энергия, необходимые для этого. В Cat Rescue Story вам предстоит пройти все этапы — от спасения кота с дерева до экстраординарного ветеринара. Это так же просто, как 1-2-3!





Примите участие в захватывающем испытании, которое изменит ваше представление о ваших отношениях с кошками, научившись правильно ухаживать за ними в этой веселой игре. Это обеспечит часы развлечений и заставит вас снова влюбиться в кошек! Cat Rescue Story — это симулятор, который проведет вас через процесс ремонта дома и ухода за животными, поэтому у вас всегда будет любимый кошачий друг, когда жизнь становится невыносимой!





Вы предпочитаете делать что-то хорошее со своим временем. У вас есть дом, полный кошек, но вы не можете терпеть их постоянное запирание. Чтобы всем было веселее, вы ищете новые способы развлечь своих любимых пушистиков. Именно тогда вы узнали об этой новой игре-симуляторе, которая скоро появится на ПК и мобильных устройствах.