android-1.ru / Игры / Симуляторы / Cat Rescue Story: кошачья игра (Мод, Много денег)
Cat Rescue Story: кошачья игра (Мод, Много денег)

Cat Rescue Story: кошачья игра (Мод, Много денег) 1.8.4

10
2
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.8.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Tivola Games GmbH
Категория:
Симуляторы / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 21:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 654 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 567
Скриншоты
Описание

Каждый хочет спасти милых животных, но не у всех есть время или энергия, необходимые для этого. В Cat Rescue Story вам предстоит пройти все этапы — от спасения кота с дерева до экстраординарного ветеринара. Это так же просто, как 1-2-3!


Примите участие в захватывающем испытании, которое изменит ваше представление о ваших отношениях с кошками, научившись правильно ухаживать за ними в этой веселой игре. Это обеспечит часы развлечений и заставит вас снова влюбиться в кошек! Cat Rescue Story — это симулятор, который проведет вас через процесс ремонта дома и ухода за животными, поэтому у вас всегда будет любимый кошачий друг, когда жизнь становится невыносимой!


Вы предпочитаете делать что-то хорошее со своим временем. У вас есть дом, полный кошек, но вы не можете терпеть их постоянное запирание. Чтобы всем было веселее, вы ищете новые способы развлечь своих любимых пушистиков. Именно тогда вы узнали об этой новой игре-симуляторе, которая скоро появится на ПК и мобильных устройствах.


Информация о модах

Много денег

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Cat Rescue Story: кошачья игра (Мод, Много денег) v1.8.4 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
MOD 654 Мб Ссылка 2 (MOD) 654 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Fashion Merge: игра про моду (Мод, Много денег)
Fashion Merge: игра про моду (Мод, Много денег)
Version: 1.5.1
Win7 Simu (Мод, Unlocked)
Win7 Simu (Мод, Unlocked)
Version: 3.0.2
Sonic The Hedgehog 2 Classic (Мод, Unlocked)
Sonic The Hedgehog 2 Classic (Мод, Unlocked)
Version: 2.0.2
Эпоха Современности 2 Премиум
Эпоха Современности 2 Премиум
Version: 1.0.52
Uncrowned (Мод, Map Hack)
Uncrowned (Мод, Map Hack)
Version: 3.2.1
Один в один! Сладкие попытки (Мод, Unlocked)
Один в один! Сладкие попытки (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.2.221
Террористическая стрелялка (Мод, Режим бога)
Террористическая стрелялка (Мод, Режим бога)
Version: 1.21
Jewel Witch - Match 3 Game (Мод, Auto Win)
Jewel Witch - Match 3 Game (Мод, Auto Win)
Version: 1.15.0

Отзывы о Cat Rescue Story: кошачья игра (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив