android-1.ru / Игры / Аркады / Sonic The Hedgehog 2 Classic (Мод, Unlocked)
Sonic The Hedgehog 2 Classic (Мод, Unlocked)

Sonic The Hedgehog 2 Classic (Мод, Unlocked) 2.0.0

11
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SEGA
Категория:
Аркады / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 506
Скриншоты
Описание

Sonic The Hedgehog 2 Classic на мобильных устройствах представляет собой воссоздание оригинальной игры, которая в своё время поразила игроков своей графикой, скоростью и музыкой на консоли Sega Genesis. Эта версия сохраняет тот же дух и ощущение, которые делали её такой особенной. С улучшенной графикой, адаптированной для современных экранов, игра выглядит еще более четко и насыщенно.


Управление было переработано с учетом особенностей мобильных устройств, предлагая комфортные настраиваемые кнопки. Помимо классического контента, игроки могут ожидать новых уровней и заданий, которые поддерживают интерес даже у тех, кто проходил игру множество раз. Новые герои со своими уникальными способностями вводят дополнительное разнообразие в геймплей, а режим Time Attack предоставляет возможность игрокам соревноваться в скорости прохождения уровней.


Информация о модах

Полная версия разблокирована

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать Sonic The Hedgehog 2 Classic (Мод, Unlocked) v2.0.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Sonic The Hedgehog 2 Classic (Мод, Unlocked) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Эпоха Современности 2 Премиум
Эпоха Современности 2 Премиум
Version: 1.0.47
American Cooking Star (Мод, Много денег)
American Cooking Star (Мод, Много денег)
Version: 1.8.4
Dunk Hit (Мод, Unlocked)
Dunk Hit (Мод, Unlocked)
Version: 1.5.14
Psychopath Test (Мод, Unlocked)
Psychopath Test (Мод, Unlocked)
Version: 3.9.3
Monster Melon Merge playground (Мод, Без рекламы)
Monster Melon Merge playground (Мод, Без рекламы)
Version: 3.1
Hill Car Dash (Мод, Много денег)
Hill Car Dash (Мод, Много денег)
Version: 1.03
Backrooms Found Footage (Мод, Много энергии)
Backrooms Found Footage (Мод, Много энергии)
Version: 1.0.7
Cooking Express Cooking Games (Мод, Много денег)
Cooking Express Cooking Games (Мод, Много денег)
Version: 4.1.5

Отзывы о Sonic The Hedgehog 2 Classic (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив