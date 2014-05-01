Описание

Sonic The Hedgehog 2 Classic на мобильных устройствах представляет собой воссоздание оригинальной игры, которая в своё время поразила игроков своей графикой, скоростью и музыкой на консоли Sega Genesis. Эта версия сохраняет тот же дух и ощущение, которые делали её такой особенной. С улучшенной графикой, адаптированной для современных экранов, игра выглядит еще более четко и насыщенно.





Управление было переработано с учетом особенностей мобильных устройств, предлагая комфортные настраиваемые кнопки. Помимо классического контента, игроки могут ожидать новых уровней и заданий, которые поддерживают интерес даже у тех, кто проходил игру множество раз. Новые герои со своими уникальными способностями вводят дополнительное разнообразие в геймплей, а режим Time Attack предоставляет возможность игрокам соревноваться в скорости прохождения уровней.