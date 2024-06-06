American Cooking Star (Мод, Много денег) 1.7.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GameAnnie
Версия:
1.7.4
Обновлено:
Вчера, 15:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 139 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
1
Просмотров:
2 454
American Cooking Star - это увлекательный кулинарный симулятор, который позволяет игрокам окунуться в мир американской кухни. С более чем 500 захватывающими уровнями и более десятью уникальными закусочными, эта игра предлагает множество кулинарных вызовов и возможностей для творчества.
Вам предстоит готовить разнообразные блюда, удовлетворяя вкусы ваших клиентов, и расширять свой бизнес, открывая новые закусочные. Это отличная игра для любителей виртуальных кулинарных приключений и тех, кто хочет попробовать свои навыки в управлении ресторанным бизнесом. Погрузитесь в мир готовки и создания вкусных блюд в American Cooking Star!
Информация о модах
Бесконечные деньги
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