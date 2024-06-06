American Cooking Star - это увлекательный кулинарный симулятор, который позволяет игрокам окунуться в мир американской кухни. С более чем 500 захватывающими уровнями и более десятью уникальными закусочными, эта игра предлагает множество кулинарных вызовов и возможностей для творчества.





Вам предстоит готовить разнообразные блюда, удовлетворяя вкусы ваших клиентов, и расширять свой бизнес, открывая новые закусочные. Это отличная игра для любителей виртуальных кулинарных приключений и тех, кто хочет попробовать свои навыки в управлении ресторанным бизнесом. Погрузитесь в мир готовки и создания вкусных блюд в American Cooking Star!