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American Cooking Star (Мод, Много денег)

American Cooking Star (Мод, Много денег) 1.7.4

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4
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GameAnnie
Версия:
1.7.4
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 139 Мб
id приложения:
com.gameannie.americancookingstar.chef.cooking.games
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
1
Просмотров:
2 454

American Cooking Star - это увлекательный кулинарный симулятор, который позволяет игрокам окунуться в мир американской кухни. С более чем 500 захватывающими уровнями и более десятью уникальными закусочными, эта игра предлагает множество кулинарных вызовов и возможностей для творчества.


Вам предстоит готовить разнообразные блюда, удовлетворяя вкусы ваших клиентов, и расширять свой бизнес, открывая новые закусочные. Это отличная игра для любителей виртуальных кулинарных приключений и тех, кто хочет попробовать свои навыки в управлении ресторанным бизнесом. Погрузитесь в мир готовки и создания вкусных блюд в American Cooking Star!


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Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать American Cooking Star (Мод, Много денег) 1.7.4 взлом

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Скачать American Cooking Star (Мод, Много денег)
139 Мб
Ссылка 2
139 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о American Cooking Star (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Лика
Лика 15 мая 2023 09:17
Бесконечных денег в игре нет...
+3
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