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Merge Ragdoll Fighting (Мод, Бесплатные награды)

Merge Ragdoll Fighting (Мод, Бесплатные награды) 0.0.42

17
3
Скачать (51 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
0.0.42
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 51 Мб
id приложения:
com.merge.ragdollfighting
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
17
Комментарии:
0
Просмотров:
7 056

Merge Ragdoll Fighting - это файтинг, который предоставляет игрокам контроль над персонажами с разбирающимися частями тела, что позволяет наносить урон врагам. В игре игроки могут двигать своих персонажей, направляя их части тела к врагам, чтобы наносить удары. Иногда игрокам предстоит сразиться с боссами после завершения определенных матчей.


Игра имеет элементы ужаса, но ее геймплей не так сложен, как в играх ужасов. Вам нужно управлять Ragdoll и использовать его конечности для атаки врагов. С разнообразным снаряжением игроки могут создавать мощные боевые машины для сражения.


В игре доступны различные дивизионы с четырьмя вариантами выбора. Управление простое: на экране есть одна кнопка джойстика, и вам нужно провести пальцем в направлении врага. Когда части вашего персонажа коснутся врага, будет нанесен урон. Это позволяет вам истощать здоровье врага. Игра также представляет сильных боссов, которые становятся доступными после выполнения определенных условий. Боссы гораздо сильнее обычных врагов и могут представлять серьезную угрозу. На некоторых уровнях игроки могут активировать механизм завершения, который требует точной активации для запуска последовательных атак на врага. Это добавляет элемент удовлетворения, когда игроки видят, как их враги разбиваются под мощными атаками.




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Бесплатные награды

Скачать Merge Ragdoll Fighting (Мод, Бесплатные награды) 0.0.42 взлом

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51 Мб
Ссылка 2
51 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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