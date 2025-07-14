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Streets of Rage 4 (Мод, Unlocked)

Streets of Rage 4 (Мод, Unlocked) v1.4.4

39
2
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Версия:
1.4.4
Требования:
Android 9
Разработчик:
Playdigious
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Вчера, 22:11
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
59 850
Описание

Streets of Rage 4 — это игра, которая подарит игрокам ностальгические переживания, смешанные с инновационными элементами, что делает ее особенно привлекательной для поклонников жанра. Эта игра возвращает к жизни классический дух своих предшественников, предлагая простой, но невероятно захватывающий игровой процесс. Любители ретро-боевиков найдут здесь множество знакомых моментов, дополненных современными улучшениями.


Игроки смогут участвовать в разнообразных боевых задачах, каждая из которых требует уникальной стратегии и навыков. Вас ждет увлекательный мир, полный динамичных сражений с многочисленными противниками, разнообразные уровни и сложные боссы. Streets of Rage 4 также предлагает возможность кооперативной игры, позволяя вам объединиться с друзьями для достижения общей цели, что добавляет дополнительный слой веселья и тактики.


Цель игры — достичь конечной праведной цели, сражаясь с преступностью и защищая город. В процессе вы сможете использовать множество различных приемов и комбо, а также воспользоваться уникальными способностями каждого персонажа. Эти особенности делают Streets of Rage 4 не просто ремейком, а новой вехой в серии, которая совмещает лучшее из классического и современного геймплея, предлагая насыщенный и увлекательный опыт.



Информация о модах
  • Дополнение Mr. X's Nightmare разблокировано
  • режим бога
  • Неограниченное количество звезд
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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Streets of Rage 4 (Мод, Unlocked) v1.4.4 MOD APK

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Скачать Streets of Rage 4 (Мод, Unlocked) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Streets of Rage 4 (Мод, Unlocked)


Комментарии (5)
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импатентус
импатентус 6 августа 2023 20:26
Миша polly,
Есть русский язык?
+3
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Миша polly
Миша polly 5 августа 2023 17:40
Да, спасибо за релиз. Посмотрел зашло. Сделали от души. Так скажу даже по одним настройкам соазу видно отношение. И там музыку можно как тогда, и графику. Кстати если будете со стилями играться, то появляються приколюхи и отсылки к тем годам... Ну по мере прохождения.
Вопрос, такой. Админы или мож кто иногда заходит в теме? Онлайн в кооперативе ни как? Надо покупать?
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 25 марта 2023 00:02
Blaze SOR 3, Отлично
+8
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Blaze SOR 3
Blaze SOR 3 24 марта 2023 03:00
Сууууки. Игра не устанавливается. Судя по всему игра 64 битная, а телефон у меня 32 битный.

Всё работает, огромное спасибо!!!
-4
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m0rdor
m0rdor 4 июня 2022 12:47
Огромное спасибо за релиз!
Вы лучшие!
0
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