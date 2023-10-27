Описание

Idle Workout Master - это захватывающая игра в жанре экшн, которая приглашает вас стать лучшим тренером и преобразовать свое тело через интенсивные тренировки. В этой игре вы сможете развивать свою силу и физическую подготовку, выполняя разнообразные упражнения и участвуя в боксёрских поединках.





Игра предоставляет вам возможность улучшить свое физическое состояние, а также развить красивое и здоровое тело. Вы будете заниматься под руководством профессионального тренера и выполнять самые суровые упражнения. Прогрессируйте, становитесь сильнее и улучшайте свои навыки, чтобы добиваться лучших результатов в боксёрских поединках.





Побеждая в сложных боксёрских поединках, вы получите особые подарки, которые помогут вам в развитии и достижении целей. Прокачивайте свое тело и становитесь настоящим мастером тренировок в Idle Workout Master.



