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Idle Workout Master (Мод, Без рекламы)

Idle Workout Master (Мод, Без рекламы) 2.4.1

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Версия:
2.4.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
EZ Games JSC.
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
3 890
Скриншоты
Описание

Idle Workout Master - это захватывающая игра в жанре экшн, которая приглашает вас стать лучшим тренером и преобразовать свое тело через интенсивные тренировки. В этой игре вы сможете развивать свою силу и физическую подготовку, выполняя разнообразные упражнения и участвуя в боксёрских поединках.


Игра предоставляет вам возможность улучшить свое физическое состояние, а также развить красивое и здоровое тело. Вы будете заниматься под руководством профессионального тренера и выполнять самые суровые упражнения. Прогрессируйте, становитесь сильнее и улучшайте свои навыки, чтобы добиваться лучших результатов в боксёрских поединках.


Побеждая в сложных боксёрских поединках, вы получите особые подарки, которые помогут вам в развитии и достижении целей. Прокачивайте свое тело и становитесь настоящим мастером тренировок в Idle Workout Master.



Информация о модах

МОД 1

  • Бесконечные деньги
  • Убрано отображение рекламных баннеров;
  • Вы можете получить бесплатные вещи, не просматривая рекламу.


МОД 2

  • Удален показ баннерной рекламы;
  • Вы можете получать бесплатные материалы, не просматривая рекламу.



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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Idle Workout Master (Мод, Без рекламы) v2.4.1 MOD APK

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Скачать Idle Workout Master (Мод, Без рекламы) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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